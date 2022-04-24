新华社安卡拉4月23日电（记者李振北）土耳其国防部23日发表声明说，土耳其军队当天对盘踞在叙利亚北部的库尔德武装“人民保护部队”发起军事行动，打死至少50名该武装人员。

声明说，上述行动是为了报复“人民保护部队”武装人员袭击土耳其控制区内一座警察检查站。声明称，“人民保护部队”武装人员22日使用反坦克武器袭击了由土耳其控制的叙北部阿勒颇市马里亚镇一座警察检查站，造成一名土耳其警察死亡。与此同时，“人民保护部队”武装人员还袭击了附近的土耳其驻军。

自叙利亚内战爆发后，“人民保护部队”活跃在库尔德人聚居的叙利亚北部地区，主要与极端组织“伊斯兰国”作战，目前控制着叙北部大片土地。

土耳其政府称叙利亚库尔德武装与土耳其库尔德工人党有关系，后者被土耳其视作恐怖组织。连日来，土耳其军队在伊拉克北部发起代号为“爪锁”的越境打击行动，已打死42名库尔德工人党武装人员。

库尔德工人党成立于1979年，寻求通过武力在土耳其与伊拉克、伊朗和叙利亚交界处的库尔德人聚居区建立独立国家，其武装人员现多聚集在伊拉克北部和叙利亚北部。近年来，土耳其频繁越境打击伊拉克和叙利亚境内的库尔德工人党目标。

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