应对全球治理挑战，必须坚持和衷共济，坚持真正的多边主义，坚持大国责任。困难和挑战并不可怕，关键是要拿出团结精神和行动勇气

百年变局和世纪疫情交织叠加，新的传统安全风险和新的治理课题涌现，国际局势动荡加剧，国际秩序承压明显。着眼维护全球共同利益、开创人类共同未来，习近平主席在博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式上发表主旨演讲，倡导各方共同应对全球治理挑战，践行共商共建共享的全球治理观，弘扬全人类共同价值，坚持真正的多边主义，并强调大国尤其要作出表率。这些重要主张充分彰显中国坚持以公平正义为理念引领全球治理体系变革、推动历史进步的责任担当。

应对全球治理挑战，必须坚持和衷共济。“国际社会发展到今天已经成为一部复杂精巧、有机一体的机器，拆掉一个零部件就会使整个机器运转面临严重困难，被拆的人会受损，拆的人也会受损。”习近平主席用生动的比喻阐述各国命运休戚与共的现实。面对更加突出的各类全球挑战，正确的选择是加强国际合作，充分发挥全球治理体系的作用，而不是反其道而行之，寻找各种借口肆意冲击国际合作大局。乌克兰危机发生后，个别国家试图把全世界都捆绑到这个问题上，把世界经济政治化、工具化、武器化，全然不顾给各国民众生活造成的严重冲击。这种做法非但无助于化解危机，还可能使国际经济合作几十年努力的成果毁于一旦。

应对全球治理挑战，必须坚持真正的多边主义。人类还未走出世纪疫情阴霾，又面临新的传统安全风险；全球经济复苏仍脆弱乏力，又叠加发展鸿沟加剧的矛盾；气候变化等治理赤字尚未填补，数字治理等新课题又摆在我们面前。要解决这些全球性问题，单打独斗行不通，必须开展全球行动、全球应对、全球合作。只有践行共商共建共享的全球治理观，才能为全球合作找到最大公约数，汇聚最强大力量。当前，霸权主义和强权政治正给世界和平发展造成严重危害。坚持真正的多边主义，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，具有更加突出的现实紧迫性，也是国际社会的强烈呼声。

应对全球治理挑战，必须坚持大国责任。大国之大，不在于体量大、块头大、拳头大，而在于胸襟大、格局大、担当大。“大国尤其要作出表率，带头讲平等、讲合作、讲诚信、讲法治，展现大国的样子。”习近平主席如是强调大国在全球治理中应该发挥的作用。一段时间以来，个别大国为维护其霸权地位，抱持冷战思维，制造阵营对立，进一步加剧了动荡与分裂，让本来就问题缠身的世界雪上加霜。历史车轮滚滚向前，时代潮流浩浩荡荡。当今世界，任何单边主义、极端利己主义都是根本行不通的，任何脱钩、断供、极限施压的行径都是根本行不通的，任何搞“小圈子”、以意识形态划线挑动对立对抗也都是根本行不通的。大国应顺应时代潮流，切实在全球治理中发挥积极作用。

中国正以实际行动推动加强和完善全球治理。面对肆虐全球的疫情，中国积极推动各方完善全球公共卫生治理，形成应对疫情的强大国际合力；面对更加突出的各类安全风险，中国提出全球安全倡议，为推动全球安全治理体系改革、应对人类安全挑战贡献重要方案；面对困难重重的世界经济，中国致力于加强全球经济治理，积极建设开放型世界经济，提出并推动落实全球发展倡议，为各国共渡难关增加动能。博鳌亚洲论坛理事、巴基斯坦前总理阿齐兹认为，从提出全球发展倡议到提出全球安全倡议，习近平主席向世界展现出中国智慧和对全球合作发展的推动，“中国作为负责任大国，为促进世界和平与安全发挥重要作用”。

世界各国乘坐在一条命运与共的大船上，要穿越惊涛骇浪、驶向光明未来，必须同舟共济，企图把谁扔下大海都是不可接受的。困难和挑战并不可怕，关键是要拿出团结精神和行动勇气。中国将同国际社会一道，顺应和平、发展、合作、共赢的时代潮流，以合作应对全球挑战，以行动加强全球治理，向着构建人类命运共同体的正确方向勇毅前行。

《 人民日报 》（ 2022年04月24日 03 版）

(责编：贾文婷、燕勐)