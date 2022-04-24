本报记者 颜 欢

南海之滨，春潮拍岸。

4月21日，习近平主席以视频方式出席博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式，发表题为《携手迎接挑战，合作开创未来》的主旨演讲。立足当下、着眼长远，习近平主席为全人类应对世界之变、时代之变、历史之变提出四点主张。其中，“我们要共同守护人类生命健康”为各国深化合作携手抗疫、完善全球公共卫生治理、共同推动构建人类卫生健康共同体指引前行方向。

加强相互支持

形成抗疫合力

当前，新冠肺炎疫情仍在全球反复延宕，疫苗分配不均、病毒不断变异等因素，极大阻碍全球疫情防控的步伐，给世界经济复苏蒙上阴影。人类彻底战胜新冠肺炎疫情还需付出艰苦努力。

这是一场世纪大考，也是一场世界大考。面对这场事关人类前途命运的考验，各国该何去何从？

把脉时代大势，习近平主席阐明中国主张——“冲出迷雾走向光明，最强大的力量是同心合力，最有效的方法是和衷共济。”“各国要相互支持，加强防疫措施协调，完善全球公共卫生治理，形成应对疫情的强大国际合力。”

疫情提醒我们，全球卫生治理体系仍存在短板和漏洞，加强全球公共卫生治理能力建设迫在眉睫。要加强和发挥联合国和世界卫生组织作用，完善全球疾病预防控制体系，更好预防和应对今后的疫情。要坚持共商共建共享，充分听取发展中国家意见，更好反映发展中国家合理诉求。要提高监测预警和应急反应能力、重大疫情救治能力、应急物资储备和保障能力、打击虚假信息能力、向发展中国家提供支持能力。

疫情提醒我们，在全球性危机的惊涛骇浪里，各国乘坐在一条命运与共的大船上。习近平主席多次指出，类似新冠肺炎疫情的突发公共卫生事件绝不会是最后一次。想要破解困局，就必须开展全球行动、全球应对、全球合作。国际社会秉持人类命运共同体理念，坚持多边主义、走团结合作之路，方能携手应对各种全球性问题，共建美好地球家园。

“在习近平主席富有远见和强有力的领导下，中国正加速推进各方面发展进程，向世界传递出持久和平稳定和共同繁荣的信号。”本届博鳌亚洲论坛年会上，尼泊尔总统班达里赞赏中国积极向各方提供抗疫支持，“当今时代，各国要团结协作、相互支持，才能妥善应对全球性挑战，解决全球性问题”。

“在全球经济、安全面临多重挑战的当下，习近平主席为各国冲出迷雾走向光明指明了方向。”中国国际问题研究院美国研究所副所长苏晓晖认为，中国通过博鳌亚洲论坛这个平台，再次阐明抗疫与发展之间的关系，“只有加强合作、形成共识、凝聚合力，才能获得支撑亚洲乃至全球经济复苏的强大动能”。

公平分配疫苗

弥合“免疫鸿沟”

疫苗是战胜疫情和恢复经济的有力武器。习近平主席指出，要坚持疫苗作为全球公共产品的属性，确保疫苗在发展中国家的可及性和可负担性。

本届论坛年会上，有关各方进一步总结全球抗疫经验，推动疫苗合作，构筑全球“免疫屏障”。在以“缩小‘免疫鸿沟’，共享健康福祉”为主题的分论坛上，国际组织代表、公共卫生专家普遍表达了对当前全球疫苗分配不均的担忧：全球范围内目前仍有约1/3的人尚未接种疫苗，而非洲地区该数据高达83%；在中低收入国家人群中，只有不到半数人口接种了疫苗，而发达国家超过80%的人已经接种……新冠疫苗国家准备和交付工作全球首席协调员泰德·柴班强调，各国应致力于加强合作，让更多人能够接种疫苗，“中国在疫苗交付以及筹资方面发挥了非常重要的作用，并为各国提供了相关信息和技术支持”。

全球疫苗公平可及是世界人民的共同期待，也是中国积极推动国际抗疫合作的重要议题。针对当前全球疫苗接种不平衡问题愈加突出，习近平主席多次明确指出，要摒弃“疫苗民族主义”，解决好疫苗产能和分配问题。

秉持人类卫生健康共同体理念，中国倡导并积极践行全球疫苗合作行动，最早承诺将新冠疫苗作为全球公共产品，最早支持疫苗知识产权豁免，最早同发展中国家开展疫苗生产合作。目前，中国已相继向20多个国家转让技术并合作生产疫苗，在海外形成了10亿剂的新冠疫苗年产能。这些行动实实在在，有力引领国际抗疫合作，为避免任何一个国家“掉队”、为破解“分配赤字”贡献了中国力量。

今年2月，依托中国疫苗在埃及本地化生产项目，中埃联合向加沙地带援助50万剂疫苗。埃及卫生部副部长穆罕默德·哈桑尼自豪地表示，埃中“创造了抗疫合作的榜样”，“中国积极向其他国家提供疫苗援助。正是得益于两国医药合作，埃及的疫苗接种率才能达到70%。”

“我们需要推进接种疫苗的平等性，保护疫情下最脆弱的人群，这是当下全球面临的重要议题。在这方面，中国给予了大量支持，作出了极大贡献。”红十字会与红新月会国际联合会秘书长乔帕甘如是强调。

坚持生命至上

彰显中国担当

“十分感谢中国全方位的帮助”“中国是友好邻邦”“对中国表示衷心感谢”……本届论坛年会上，“感谢”成为与会代表发言的高频词。多国领导人和多个国际组织负责人在讲话中向习近平主席亲自推动抗疫国际合作表达敬意，赞赏中国为推动构建人类卫生健康共同体付出的巨大努力。

人民生命安全和身体健康是人类发展进步的前提。从坚持人民至上、生命至上的理念，到全球发展倡议将抗疫和疫苗列入八大重点合作领域，中国团结各方携手抗疫、共克时艰的步伐从未停歇。在纷繁复杂的国际局势中，中国勇毅担当，为发展中国家抗疫提供全方位支持。

习近平主席指出，中国已经向120多个国家和国际组织提供超过21亿剂疫苗。无论是对外提供疫苗还是海外生产疫苗，中国都言必信、行必果。中国将继续向非洲、东盟分别援助6亿剂、1.5亿剂疫苗，为弥合“免疫鸿沟”作出积极努力。

目前，全球已有60多个国家主要使用中国疫苗应对疫情，在全球疫苗接种总量前10位和人均接种量前10位的国家中，有一半都将中国疫苗作为主力。发展中国家是中国疫苗最大的受益者。很多发展中国家收到的第一批疫苗来自中国，迄今获得的大多数疫苗也来自中国。同时，中国与180个国家、10多个国际和地区组织分享疫情防控和诊疗方案，向世界卫生组织提交《中医药治疗新冠肺炎循证评价研究报告》；向34个国家派出37支医疗专家组；向国际社会提供了约3720亿只口罩、超过42亿件防护服、84亿人份检测试剂……

世界卫生组织荣誉总干事、博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会主席陈冯富珍表示，中国正在做自己能做的所有事情，不仅保护自己的国民，同时也尽最大可能为世界作出贡献。

在人类发展的坐标系中，中国始终把自身命运与世界各国人民命运紧密相连，始终把中国人民利益同各国人民共同利益结合起来，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、公共产品的提供者。汇聚起合作共赢的伟力，新时代亚洲和世界必能战胜疫情，守护好人类共同的健康安全，共同建设更加美好的世界。

《 人民日报 》（ 2022年04月24日 03 版）

(责编：周志华(实习生)、牛镛)