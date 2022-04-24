本报记者 刘玲玲

多国小朋友用中文歌唱《让我们荡起双桨》，太极拳表演一招一式刚柔并济，用不同书法写下中国二十四节气，古琴演奏和茶道表演意蕴悠长……在联合国教科文组织总部日前举办的2022年联合国中文日庆祝活动上，丰富多样的中国文化展示活动吸引了人们的目光。

该活动由中国联合国教科文组织全国委员会、中国常驻联合国教科文组织代表团等联合举办，主题为“中文：共筑美好未来”。70多个国家常驻联合国教科文组织代表、联合国教科文组织官员等百余人参加活动。

中国教育部副部长田学军在视频致辞中说，作为目前世界上唯一广泛使用的象形文字，中文以丰富的信息量和优美的书写方式承载着深厚的文化底蕴和文化内涵，吸引着越来越多的各国民众学习和使用，为多彩的文明交流互鉴和民心相通注入了新活力、新动力。

“这是早期的象形字‘马’，再从甲骨文逐渐演化成今天的简化字……”中国常驻联合国教科文组织代表杨进通过图文并茂的演示文稿，向现场观众介绍了汉字的发展和演变过程。

联合国教科文组织第四十一届大会主席圣地亚哥·莫朗致辞时表示，联合国中文日活动是为庆祝“中文对文化多样性、文化间对话和持久和平的贡献”。他表示，中国一直是联合国教科文组织的非凡合作伙伴，中国在促进教育、科学发展和保护文化多样性方面做出了不懈努力。

2010年，联合国将中国传统二十四节气之一的“谷雨”日定为“联合国中文日”，旨在庆祝多种语言以及文化多样性，促进联合国6种官方语言平等使用。为庆祝今年的联合国中文日，联合国总部还举行了《禅意之妙》书画展、《汉字之美》展览、《汉字简介》在线讲座等一系列活动。据介绍，今年有超过100个国家的300余家驻外使领馆、中文教育机构、中方院校、企业等与广大中文师生开展庆祝活动。

（本报巴黎电）

《 人民日报 》（ 2022年04月24日 03 版）

(责编：周志华(实习生)、牛镛)