本报4月23日电 （记者周輖、李亚楠）中国驻阿曼苏丹国大使馆与新疆维吾尔自治区人民政府日前共同举办“新疆是个好地方”视频交流会。

新疆维吾尔自治区政协副主席努热木·斯玛依汗、中国驻阿曼特命全权大使李凌冰、阿曼驻华大使纳赛尔·布赛义迪出席交流会并发表讲话，阿曼外交部、驻华使馆及新闻媒体、智库和各界友好人士在线参会。

努热木·斯玛依汗介绍，党的十八大以来，新疆始终坚持以人民为中心的发展思想，把满足各族群众对美好生活的新期待作为工作的出发点和落脚点，推动经济社会发展和民生改善取得了前所未有的成就。他强调，美国和西方反华势力编造所谓涉疆“强迫劳动”“宗教压迫”“种族灭绝”等谎言谬论，他们的丑行已被越来越多国际有识之士所看清，遭到了国际社会的共同抵制，他们的阴谋诡计破坏不了新疆各族群众的幸福生活，也阻挡不了新疆繁荣发展的历史进程。

李凌冰说，新疆各族人民获得感、幸福感、安全感不断增强，呈现出民族团结、宗教和顺、文化交融、社会稳定、人民安居乐业的良好局面。一些西方反华势力出于政治目的，罔顾新疆繁荣稳定发展事实，打着人权和宗教幌子，妄图给新疆扣上“种族灭绝”“强迫劳动”“宗教压迫”的帽子，其真实目的就是利用新疆分裂中国、阻碍中国发展进步。今年年初，伊斯兰合作组织代表团通过视频“云访疆”，并就涉疆问题发出客观公正声音，这充分表明伊斯兰世界的眼睛是雪亮的。

纳赛尔·布赛义迪说，自己曾在2020年受邀访问过新疆，看到了一个真实的新疆，和平、稳定和发展的新疆，对新疆社会经济的快速发展感到钦佩。他表示，那些从来没有去过新疆的人，诋毁和污蔑新疆，无端指责中国政府对新疆的政策，都是毫无根据的。

会上，新疆知识分子代表、宗教人士和群众代表结合亲身经历，通过视频连线的方式向与会嘉宾介绍了真实的新疆。

《 人民日报 》（ 2022年04月24日 03 版）

(责编：周志华(实习生)、牛镛)