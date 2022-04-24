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“中国以自身发展推动全球经济复苏”

——访博鳌亚洲论坛咨委、斯洛文尼亚前总统图尔克

本报记者  刘  融  吴乐珺
2022年04月24日03:54 | 来源：人民网－人民日报
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　　“中国如期举办博鳌亚洲论坛2022年年会，为与会嘉宾共商后疫情时代亚洲与全球发展提供了重要平台。”博鳌亚洲论坛咨委、斯洛文尼亚前总统图尔克在接受本报记者采访时说。

　　图尔克表示，习近平主席在博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式上的主旨演讲中强调信心的重要性，指出“越是困难时刻，越要坚定信心”，这些话令人鼓舞。各方只有满怀信心，才能更好地解决当今世界面临的问题。

　　图尔克认为，受当前复杂国际形势和新冠肺炎疫情影响，全球经济增长面临诸多挑战。作为全球最具活力的地区之一，亚洲为促进世界和平与发展发挥了重要作用。他表示，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）今年正式生效实施，全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式落地，“我相信，今年论坛年会的举办将进一步推动RCEP发展，与会嘉宾也借此机会充分讨论了促进全球经济发展的新路径”。

　　图尔克长期关注“一带一路”建设。他参加了本届论坛年会有关“一带一路”合作发展与实践的分论坛。目前，已有149个国家和32个国际组织签署200多份共建“一带一路”合作文件。“共建‘一带一路’为全球经济复苏作出重要贡献，也为各国合作发展提供了宝贵机遇。”图尔克表示，抗击疫情期间，共建“一带一路”稳步推进，合作成果显著，未来潜能巨大。尤其是，中国与其他国家携手建设绿色“一带一路”，可以有效应对气候变化挑战，促进全球实现可持续发展。

　　图尔克高度赞赏中方提出的全球发展倡议。他认为，这是一项非常受欢迎的倡议，得到众多发展中国家支持，“全球发展倡议有助于推动落实联合国2030年可持续发展议程”。

　　“中国在减贫方面取得的成就前所未有，带给其他国家巨大鼓舞。”图尔克表示，中国在过去40多年中，成功使数亿人摆脱绝对贫困，创造了发展奇迹。抗击疫情期间，中国经济持续增长，充分发挥了全球经济稳定器的作用，“中国以自身发展推动全球经济复苏”。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月24日 03 版）
(责编：周志华(实习生)、牛镛)

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