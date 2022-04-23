徐子雯

据日本《读卖新闻》报道，由前防卫大臣小野寺五典任会长的安全保障调查会，近日就修订《国家安全保障战略》《防卫计划大纲》《中期防卫力量整备计划》提出建议，呼吁日本防卫费向北大西洋公约组织成员国军费开支目标看齐，即在国内生产总值中的比例达到2%，且在5年内达成。

迫不及待修订

《国家安全保障战略》是日本外交和防卫政策的基本方针，今年将迎来自2013年制定以来的首次修订。

据《日本经济新闻》报道，日本自民党将在本月内完成主张提高防卫预算的建议书。其目标是，敦促日本政府引进增强对外遏制力的装备等，并体现在年底修订的《国家安全保障战略》中。据《读卖新闻》报道，安全保障调查会称，需要“毫不犹豫地从根本上强化防卫力”。

中国现代国际关系研究院东北亚研究所所长樊小菊接受本报采访时表示，此举是日本借国际形势变化加紧实施军事大国化目标的具体体现，反映了日本右翼势力企图通过渲染国际紧张局势突破和平宪法限制，从而实现“普通国家化”的目标。

此次安全保障调查会明确提出，要在5年内实现将防卫费占比达到2%以上的目标，且首次为该目标设期限。“设定5年期限反映了日本部分政治势力判断俄乌冲突使得国际国内舆论环境对实现这一目标非常有利，加上同为二战战败国的德国已经率先提出2%的目标，因此急欲抓住机会以取得实质性突破。”樊小菊说。

一再突破底线

除了提高防卫费之外，草案还写明，以自卫目的破坏导弹发射基地的“对敌基地攻击能力”可以在“专守防卫的理念下拥有”。攻击对象“并不限于导弹基地，还包括指挥统筹部门”。共同社报道称，以俄乌冲突为由头，安全保障调查会还建议放宽“防卫装备转移三原则”。

“近年来，日本在扩军和修宪方面一再突破底线，与国际环境的变化和日本国内政治生态的改变密切相关。”樊小菊分析，一方面，日本长期存在对美日同盟“非对称性”所带来的不确定性的担忧，对美国能在多大程度上保护日本“不托底”；加之特朗普执政造成的“心理创伤”，使日本不少政治精英主张强化、扩充自身防卫力量，逐步由美国单方面保护日本转向美日“共同防卫”。另一方面，右翼保守势力长期以来渲染、鼓噪“中国威胁论”，不断为保守势力强化军备、应对“威胁”制造借口。同时，近年来，日本坚持走和平道路的在野党力量逐步削弱，在外交、安全政策上对执政党难以形成有效平衡，使得日本在扩军道路上越走越远。

危及地区和平

《日本经济新闻》日前报道称，日本还将修订制定防卫力整备目标的《防卫计划大纲》和估算之后5年防卫费的《中期防卫力整备计划》，内容包括如何应对因俄乌战事而变化的安保环境。报道指出，自民党的目的是，以俄乌战事为契机，引导日本民众就如何应对日本周边可能出现的所谓“非常事态”进行讨论。

“此次修订将是日本安全战略和政策的重大调整，主要调整方向包括强调外部军事威胁、大幅提高军费以及发展进攻性军事力量等。”樊小菊认为，从目前情况看，这将对地区局势造成显著负面影响：一是增加地区对抗氛围，恶化地区安全形势；二是使得地区军备竞赛升级风险上升；三是违背自身长期秉持的走和平道路的国际承诺，将损害日本与周边国家间的互信；四是增加地区合作障碍，不利于形成解决地区热点问题、推动区域经济合作等的良好政治氛围。

(责编：袁勃、牛镛)