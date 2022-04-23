□ 严 瑜

近日，联合国驻南苏丹特派团（联南苏团）西战区司令授予中国第12批赴南苏丹维和工兵分队15名官兵西战区司令嘉奖，表彰他们近段时间在维和工作中的突出成绩和巨大贡献。一直以来，中国“蓝盔”彰显大国担当，为维护冲突地区和平筑起一道坚固的“蓝色防线”。

和平是人类的共同愿望和崇高目标。联合国维和行动为和平而生，为和平而存，成为维护世界和平与安全的重要途径。始于1948年的联合国维和行动，旨在帮助遭受冲突的国家创造实现持久和平的条件。70多年来，联合国维和人员在世界上最为艰苦和危险的地区无私地奉献与牺牲，“蓝盔”成为战乱地区和平与希望的象征。在这其中，中国“蓝盔”是一支关键力量。

1990年4月，中国军队向联合国停战监督组织派遣5名军事观察员，开启了中国军队参加联合国维和行动的历程。1992年4月16日，中国派出首支成建制的“蓝盔部队”赴柬埔寨参加维和行动。30多年间，从最初的军事观察员，发展到工兵分队、医疗分队、运输分队、直升机分队、警卫分队、步兵营等成建制部队以及参谋军官、军事观察员、合同制军官等维和军事专业人员，一批又一批中国维和官兵前赴后继，使中国“蓝盔”成为和平的守护者。

一组数据可以直观展现中国在维和行动中的积极作用：自1992年以来，中国先后参加了25项联合国维和行动，累计派出维和官兵近5万人次，足迹遍布柬埔寨、刚果（金）、利比里亚、苏丹、黎巴嫩、塞浦路斯、南苏丹、马里、中非等全球20多个国家和地区；中国是联合国第二大维和摊款国和会费国，安理会常任理事国第一大出兵国。

许多生动感人的故事，定格了中国维和官兵如何用实际行动，为饱受战火摧残国家的人民带去和平与安全，送去希望与温暖：在马里，2013年以来，中国先后派出9批维和部队履行维和责任，出色完成武装巡逻和警戒护卫责任，被联马团东战区誉为“战区王牌”；在黎巴嫩，中国维和部队部署16年来，出色完成了扫雷、排爆、工程建筑维护、医疗救助和人道主义援助等任务，创造了零伤亡的扫雷排爆奇迹；在刚果（金），19年来，中国维和医疗分队与驻地布卡武市“国际儿童村”结成对子，中国维和女官兵被孩子们亲切称作“中国妈妈”；在南苏丹，中国维和部队向当地人民传授农业技术、赠送农具菜种，并应邀到当地中学开设中国文化和汉语课程……

中国维和官兵也是友谊的传播者。正如联合国负责维和事务的副秘书长让—皮埃尔·拉克鲁瓦所言，在维和领域，“中国的贡献值得大书特书”。

和平需要争取，和平需要维护。中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，中国军队始终是维护世界和平的正义力量。中国“蓝盔”为世界和平注入源源不断的正能量，也将继续以高度的纪律性和责任心，为维护世界和平英勇出征、砥砺前行。

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