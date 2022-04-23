本报记者 车 斌 王 迪 王骁波 朱玥颖

实现绿色低碳和可持续发展已经成为国际社会普遍共识。在博鳌亚洲论坛2022年年会上，多场活动聚焦绿色低碳发展，与会嘉宾认为，各方应携手共促低碳转型，共建绿色世界。

本届论坛年会4月20日召开首场新闻发布会，并发布两份旗舰报告——《亚洲经济前景及一体化进程2022年度报告》《可持续发展的亚洲与世界2022年度报告——绿色转型亚洲在行动》。报告认为，2021年，亚洲在全球疫情背景下率先实现复苏，成为全球经济增长的重要引擎，报告倡议亚洲国家和地区采取九大行动，加快实现绿色转型。

博鳌亚洲论坛秘书长李保东表示，亚洲在全球碳中和的进程中扮演着重要角色。亚洲国家和地区实现碳中和与绿色转型，需要和平安定的国际环境，需要稳定的产业链供应链作为保障，需要发达国家对发展中国家气候援助资金加快补齐落地，需要更多的绿色技术支持与资金的投入。

“碳中和的实现在很大程度上依靠能源效率和清洁能源利用方面的技术突破。展望未来，太阳能、风能、生物燃料、节能建筑技术和电动汽车等领域的绿色技术创新，将有力推动能源转型。”全球绿色增长研究所ODG部门主任默罕默德·唐卡拉说。

此外，“实现碳中和，企业在行动”“建立绿色氢能的供需关系”“能源融合发展，共建绿色世界”等多场分论坛，也就各国如何进行绿色转型展开了讨论。

目前，全球已有130多个国家和地区提出了“零碳”或“碳中和”目标。博鳌亚洲论坛理事长潘基文表示，国际社会携手做出许多努力，包括签署《巴黎协定》以及举办第二十六届联合国气候变化大会等。未来，各国仍需要继续努力，加强合作。

亚洲基础设施投资银行首席经济学家白乐夫表示，不少国家对传统能源进口较为依赖，减少这种依赖需要提高能源效率，这个过程将伴随着碳足迹的减少。

“实现双碳目标不可能一蹴而就，不能各自为战，必须深度融合，优化组合。”中国能源建设集团有限公司党委书记、董事长宋海良表示，可持续发展的内涵包括高质量发展、创新发展、融合发展，其中融合发展至关重要。

欧亚资源集团首席执行官宋本认为，要实现碳中和目标，就需要进行全面的绿色转型，这涉及产业链的上下游各环节和全球产业链的转型升级。中国是全球重要的生产和消费大国，在全球可持续发展的进程中发挥着越来越重要的作用，“中国对于我们来说是重要的合作伙伴”。

《 人民日报 》（ 2022年04月23日 03 版）

(责编：袁勃、牛镛)