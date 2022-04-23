4月21日，习近平主席在博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式上以视频方式发表题为《携手迎接挑战，合作开创未来》的主旨演讲。习近平主席指出，当下，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，给人类提出了必须严肃对待的挑战。面对重重挑战，我们决不能丧失信心、犹疑退缩，而是要坚定信心、激流勇进。接受本报记者采访的国际人士认为，习近平主席的主旨演讲为全球团结合作、共克时艰贡献了中国智慧、指明了前进方向，为国际社会战胜前进道路上的各种挑战增添了信心和力量。

“共同应对全球治理挑战，积极推进落实全球安全倡议”

习近平主席指出，安全是发展的前提，人类是不可分割的安全共同体。事实再次证明，冷战思维只会破坏全球和平框架，霸权主义和强权政治只会危害世界和平，集团对抗只会加剧21世纪安全挑战。为了促进世界安危与共，中方愿在此提出全球安全倡议。

博鳌亚洲论坛理事、泰国前副总理素拉杰·沙田泰表示，习近平主席的主旨演讲向国际社会传递了很多重要信息，其中全球安全倡议的提出意义重大。在当前错综复杂的国际形势下，这一重大倡议的提出，体现了习近平主席对如何维护世界和平、促进共同发展这一时代主题进行的深刻思考。

世界不仅面临着新冠肺炎疫情的威胁，还受到诸多安全问题的困扰。马来西亚东南亚社科研究中心总裁梁志华认为，这些挑战需要国际社会齐心协力，共同应对。他非常赞同全球安全倡议，“我们应坚持尊重各国主权、领土完整，尊重各国人民自主选择发展道路和社会制度。当前，各国要共同应对全球治理挑战，积极推进落实全球安全倡议。”

日本帝京大学经济学部教授露口洋介表示，习近平主席提出的全球安全倡议影响深远，国际社会需要认真思考，使其成为世界安全和发展的压舱石。“中国在国际事务中拥有重要影响力，中国领导人提出全球安全倡议，必将对维护世界和平与稳定发挥积极作用。”

“世界各国乘坐在一条命运与共的大船上，要穿越惊涛骇浪、驶向光明未来，必须同舟共济，企图把谁扔下大海都是不可接受的。这些论断给人启迪。”哥伦比亚公共传播学家巴拉达说，习近平主席强调要坚持真正的多边主义，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，“这具有极强的现实意义”。

埃及《金字塔报》副总编曼苏尔表示，习近平主席的主旨演讲“具有世界意义”。面对困难和挑战，国际社会必须同舟共济，除此以外没有任何其他方法，“习近平主席的主旨演讲发人深省，引人共鸣”。

“亚洲国家应秉持开放互信理念进一步推动区域合作”

习近平主席指出，过去几十年，亚洲地区总体保持稳定，经济持续快速增长，成就了“亚洲奇迹”。亚洲好世界才能更好。我们要继续把亚洲发展好、建设好，展现亚洲的韧性、智慧、力量，打造世界的和平稳定锚、增长动力源、合作新高地。

韩国韩中全球协会会长禹守根表示，习近平主席在主旨演讲中强调人类是休戚与共的命运共同体。在当前形势下，各国携手应对挑战尤为重要，“中国是引领亚洲经济复苏的重要力量，习近平主席的主旨演讲为亚洲乃至世界发展指明了方向”。

哈萨克斯坦议会下院议员叶尔然·库代别尔根指出，中国同周边国家奉行睦邻友好政策，始终坚持走和平发展道路，是世界和平的维护者，为推动世界和平发展注入了中国力量。“亚太各国对共同创造亚洲美好的明天充满信心，亚太地区的安全与稳定对维护世界和平具有重要意义。”

梁志华表示，亚洲国家的团结合作有利于各国走向共同繁荣，引领世界未来发展。“亚洲国家应秉持开放互信理念进一步推动区域合作，《区域全面经济伙伴关系协定》正式生效，进一步凝聚了亚太地区主要经济体力量。在解决全球治理与安全问题方面，亚洲国家应担负起更大的责任与使命。”

露口洋介表示，习近平主席的主旨演讲对维护世界稳定和发展具有重要意义，亚洲各国积极响应中方倡议，推动务实合作，将会给世界经济复苏注入强劲动力。

习近平主席在主旨演讲中引用了“安危不贰其志，险易不革其心”这句话，瑞典“一带一路”研究所所长史蒂芬·布鲁尔认真领悟其中含义，“这句话非常中肯。各种挑战并不可怕，关键是我们在挑战面前不能丧失信心。人类正是凭借不断进取，用开拓和创新解决了一个又一个问题，推动了社会进步。亚洲各国应该努力通过加强合作与创新，共创美好未来。”

“中国将在推动国际合作和维护多边主义方面发挥更大作用”

“中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面不会改变，将为世界经济企稳复苏提供强大动能，为各国提供更广阔的市场机会。”习近平主席强调，不论世界发生什么样的变化，中国改革开放的信心和意志都不会动摇。

墨西哥国立自治大学国际关系中心研究员伊格纳西奥·马丁内斯表示，中国坚持建设开放型世界经济，维护全球产业链供应链稳定畅通，为世界经济企稳复苏注入强大动能，为各国提供了更广阔的市场机会。

哥伦比亚国立大学前校长里卡多·莫斯克拉·梅萨表示，习近平主席表示“携手同心、行而不辍”，这道出国际社会的共同心声，“我们必须采取行动，推动国际社会团结合作、共迎挑战，创造人类更加光明美好的未来”。

埃及曼苏尔大学商法系主任阿拉·埃尔塔米米认为，中国以实际行动加强互联互通，促进全球经济复苏，实现发展目标。共建“一带一路”坚持共商共建共享，促进资金、技术、人员等生产要素自由流动，创造了地区大发展大繁荣。“中国将在推动国际合作和维护多边主义方面发挥更大作用，助力后疫情时代全球经济复苏，为各国民众带来更多好处。”

西班牙IE大学中国研究中心主任菲利克斯·巴尔迪维索表示，中国经济具有强大韧性，长期向好的趋势没有改变，中国政府有足够能力应对各种压力和挑战，促进经济结构优化升级，实现跨越式发展。他相信，中国保持稳定快速发展，将助力推动构建开放型世界经济。

波黑“一带一路”促进与发展中心主任法鲁克·博里奇表示，习近平主席关注到疫情对过去10年全球减贫成果造成的重大冲击，关注到发展中国家的紧迫需求，呼吁围绕减贫、粮食安全、发展筹资、工业化等重点领域推进务实合作，着力解决发展不平衡不充分问题。中方提出全球发展倡议反映的是发展中国家的共同愿望，将帮助发展中国家有效应对面临的诸多挑战，实现可持续发展目标，“我们期待更多中国智慧和中国方案带领世界冲出迷雾，走向光明。”

（本报北京、曼谷、东京、努尔苏丹、里约热内卢、开罗、首尔、斯德哥尔摩、墨西哥城、马德里、罗马4月22日电 记者曲颂、曹师韵、孙广勇、刘慧、岳林炜、周翰博、吴杰、黄培昭、马菲、殷淼、彭敏、沈小晓、姜波、谢亚宏）

《 人民日报 》（ 2022年04月23日 03 版）

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