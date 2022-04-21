新华社北京4月20日电 4月20日，国务委员兼外长王毅同阿塞拜疆外长巴伊拉莫夫通电话。

王毅表示，今年是中阿建交30周年。30年风雨同舟，中阿共同擦亮了两国友好合作伙伴关系的“金字招牌”。正如阿利耶夫总统指出，阿中是“真正的战略伙伴”。相信在两国元首战略引领下，中阿关系将开辟新的光明前景，迈向更加成熟、更具内涵的新阶段。

王毅说，中方将一如既往尊重阿方主权、独立和领土完整，支持阿塞拜疆人民根据本国国情自主选择发展道路，相信阿方会继续在涉及中方核心利益的问题上支持中方正当立场，始终遵循一个中国政策，反对任何形式的“台独”行径。中国愿同阿塞拜疆加强发展战略对接，深化各领域务实合作，巩固两国人民传统友谊，夯实中阿关系社会根基。中国欢迎阿塞拜疆积极参与全球发展倡议。

巴伊拉莫夫祝贺中方成功举办冬奥会，感谢中方对阿方抗疫提供的宝贵支持。中国的疫苗援助使阿成为世界上最早拥有疫苗的国家之一，是“雪中送炭”之举。双方应隆重庆祝建交30周年，加强双多边合作，充分展现双边关系的高水平。阿塞拜疆将继续恪守一个中国原则，这也是维护国际关系基本准则的应有之义。欢迎更多中资企业赴阿塞拜疆投资兴业。阿方也愿同中方在全球发展倡议框架下加强合作。

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