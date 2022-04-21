新华社北京4月20日电 4月20日，国务委员兼外长王毅同亚美尼亚外长米尔佐扬通电话。

王毅表示，中国和亚美尼亚是相互信任的好朋友、真诚合作的好伙伴。建交30年来，两国关系历经国际风云变幻考验，始终保持正确发展方向，取得丰硕成果。中方对两国合作成果表示满意，对双边关系发展前景充满信心。双方要以建交30周年为契机，继续落实两国领导人共识，推动“而立之年”的双边关系持续向前发展。

王毅说，中国将一如既往尊重亚美尼亚主权、独立和领土完整，支持亚美尼亚人民根据本国国情选择的发展道路。中方相信亚美尼亚会继续在涉及中方核心利益问题上坚定支持中方立场，坚守一个中国政策，反对任何形式的“台独”行径。中方欢迎亚美尼亚早日加入全球发展倡议。

米尔佐扬祝贺两国建交30周年，赞赏中方坚定支持亚美尼亚主权、独立和领土完整，强调亚美尼亚将继续奉行一个中国政策，全力支持中方维护核心利益。亚美尼亚高度重视发展对华关系，愿同中方深化各领域交流与合作，就国际地区事务加强沟通协调，推动两国关系取得更大进展。

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