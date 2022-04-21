新华社北京4月20日电 4月20日，国务委员兼外长王毅同格鲁吉亚外长达尔恰什维利通电话。

王毅表示，今年是中格建交30周年，是承前启后的重要年头。双方要总结两国关系发展成功经验，为下一个30年做好合作规划。中格要继续秉持相互尊重、平等互利精神，坚持从战略、长远和全局角度统筹规划、协调推进双边关系，高质量共建“一带一路”，深化务实合作，推动两国关系健康、稳定、可持续发展。

王毅说，格鲁吉亚地缘位置重要，历史文化独特，发展潜力巨大。中方愿同格方加强在国际事务中的沟通，共同促进和平发展，捍卫国际公平正义，维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。中方高度评价格方在涉及中方核心利益和重大关切上的一贯支持，赞赏格方坚持一个中国政策，反对任何形式的“台独”。中方尊重格方自主选择的发展道路，欢迎格鲁吉亚早日加入全球发展倡议。

达尔恰什维利感谢中国对格鲁吉亚经济社会发展的大力支持，特别是向格提供抗疫物资和疫苗援助。达表示，格鲁吉亚位于欧洲和亚洲交汇的十字路口，格中务实合作前景广阔。格方始终高度重视发展对华关系，愿同中方以格中建交30周年为契机，深化经贸等领域务实合作，就国际地区问题加强协调，推动双边关系迈上新台阶。

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