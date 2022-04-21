人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

王毅同格鲁吉亚外长就两国建交30周年通电话

2022年04月21日00:00 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京4月20日电 4月20日，国务委员兼外长王毅同格鲁吉亚外长达尔恰什维利通电话。

　　王毅表示，今年是中格建交30周年，是承前启后的重要年头。双方要总结两国关系发展成功经验，为下一个30年做好合作规划。中格要继续秉持相互尊重、平等互利精神，坚持从战略、长远和全局角度统筹规划、协调推进双边关系，高质量共建“一带一路”，深化务实合作，推动两国关系健康、稳定、可持续发展。

　　王毅说，格鲁吉亚地缘位置重要，历史文化独特，发展潜力巨大。中方愿同格方加强在国际事务中的沟通，共同促进和平发展，捍卫国际公平正义，维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。中方高度评价格方在涉及中方核心利益和重大关切上的一贯支持，赞赏格方坚持一个中国政策，反对任何形式的“台独”。中方尊重格方自主选择的发展道路，欢迎格鲁吉亚早日加入全球发展倡议。

　　达尔恰什维利感谢中国对格鲁吉亚经济社会发展的大力支持，特别是向格提供抗疫物资和疫苗援助。达表示，格鲁吉亚位于欧洲和亚洲交汇的十字路口，格中务实合作前景广阔。格方始终高度重视发展对华关系，愿同中方以格中建交30周年为契机，深化经贸等领域务实合作，就国际地区问题加强协调，推动双边关系迈上新台阶。

(责编：牛镛、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部