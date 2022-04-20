新华社北京4月20日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰副总理韦列修克20日说，乌俄双方已同意开辟人道主义通道，以便从马里乌波尔市撤出老人、妇女和儿童。另据乌克兰媒体当天报道，马里乌波尔市的亚速钢铁厂遭到俄军轰炸，几乎完全被摧毁。

——乌克兰副总理韦列修克20日在社交媒体上说，乌俄双方已同意当天在马里乌波尔市开辟一条人道主义通道，以便从当地撤出老人、妇女和儿童。他说，当地居民将经由该通道撤至扎波罗热。

——据乌克兰国家通讯社20日报道，驻守马里乌波尔市的乌方军事力量“亚速营”副指挥官帕拉马说，亚速钢铁厂19日遭到俄军轰炸，几乎完全被摧毁，一些人被埋在废墟下。

——俄罗斯国家防御指挥中心负责人米津采夫19日晚发表声明说，从莫斯科时间20日14时（北京时间20日19时）起，俄方将继续在亚速钢铁厂开放人道主义通道，以便让放下武器的乌克兰武装人员和外国雇佣兵撤离。

——俄外交部发言人扎哈罗娃20日在接受媒体采访时说，俄罗斯已经对乌克兰谈判代表失去信任，对于乌方在谈判过程中的自相矛盾，俄方已做好准备。扎哈罗娃表示，乌克兰问题进程一直被美国和其他北约国家所操纵，因此“乌总统泽连斯基的独立性根本无从谈起”。

——俄国防部发言人科纳申科夫20日通报，俄军使用高精度导弹对乌两个地区进行打击，消灭乌军近40人，摧毁军事技术装备7件。据科纳申科夫介绍，过去一夜，俄空天军袭击了乌克兰73处军事设施，俄火箭炮兵部队打击了乌克兰1053处军事目标。此外，俄防空部队还拦截了乌军两枚“圆点-U”导弹并击落了6架无人机。

——科纳申科夫20日还通报，自俄罗斯开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌军140架固定翼飞机、496架无人机、253套防空导弹系统、2388辆坦克及装甲车辆、256台多管火箭炮、1029门野战火炮和迫击炮、2232辆特种军用车辆。

——乌克兰武装部队总参谋部20日发布战报称，截至20日，俄军在对乌作战中损失人员20900人，损失坦克815辆、装甲车2087辆、火炮系统391套、多管火箭炮136套、防空系统67套、固定翼飞机171架、直升机150架、机动车辆1504辆、舰船/巡逻艇8艘、燃油车辆76辆、战术无人机165架。

——韦列修克19日在社交媒体发文称，当天乌俄举行了第五次交换扣押人员行动，乌方共有76人获释，其中包括16名平民和60名军人。（参与记者：李铭、李东旭、华迪）

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