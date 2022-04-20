新华社海南博鳌4月20日电（记者冯歆然、罗江）在20日举行的博鳌亚洲论坛2022年年会首场新闻发布会上，《亚洲经济前景及一体化进程》和《可持续发展的亚洲与世界》2022年度报告正式发布。中国社科院世界经济与政治研究所所长张宇燕代表报告研究团队预测，2022年亚洲经济增速将达到4.8%。

报告认为，2021年，亚洲在全球疫情下实现了率先复苏，成为全球经济增长的重要引擎。按购买力平价标准计算，2021年亚洲经济占世界经济总量的比重提高至47.4%。

博鳌亚洲论坛秘书长李保东说，亚洲国家克服疫情冲击、多边规则失序等重重障碍，坚定推进区域经济一体化，寻求实现全方位、宽领域的合作共赢，为全球化提供新思路，为多边主义提供重要支撑。

报告指出，受新冠肺炎疫情发展态势、俄乌冲突后的地缘政治局势、美欧货币政策调整节奏与力度、部分国家债务问题、关键初级产品供应和部分国家政府换届等因素影响，2022年亚洲经济增速或将有所放缓，但仍将高于世界经济平均增速。

报告认为，中国提出的全球发展倡议，为亚洲和全球消除发展赤字、凝聚发展共识提出了新方案。作为亚洲最大经济体和发展中国家，中国成为疫情后世界经济复苏以及亚洲经济一体化的中坚力量。

对外经济贸易大学教授桑百川表示，刚刚发布的一季度经济数据显示，中国GDP同比增长4.8%，高于去年四季度4%的增速，开局总体平稳。从宏观经济数据上看，中国经济韧性十足、长期趋势向好的态势不变。

报告还重点探讨了四大热点议题，即中国提出的全球发展倡议如何助力亚洲国家缩减发展赤字，亚洲各国如何平衡好应对气候变化、实现绿色转型和推动经济增长，美欧货币政策正常化会对亚洲国家带来哪些溢出效应，以及区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式生效后怎样促进亚洲经济一体化并推动未来国际经贸规则改革。

博鳌亚洲论坛2022年年会于4月20日至22日在海南博鳌举行，今年年会主题为“疫情与世界：共促全球发展，构建共同未来”。据初步统计，今年共有来自42个国家和地区的600多名线下代表、近400名线上代表以及来自102家媒体机构的700多名记者出席年会。

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