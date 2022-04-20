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中国驻美国大使秦刚与留美学生座谈

2022年04月20日20:37 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿4月20日电 （记者李志伟）中国驻美国大使秦刚近日访问芝加哥大学，会见校长阿利维萨托斯，并与芝加哥大学、西北大学等校中国留学生座谈。中国驻芝加哥总领事赵建陪同参加有关活动。

在与芝加哥大学、西北大学等校中国留学生座谈时，秦刚指出，希望同学们要树立高尚情怀，珍惜美好时光，充分汲取知识，并争当友好使者，多做增进中美两国人民相互了解和友谊的事情。中国驻美使领馆会一如既往为同学们提供支持，尽力保护大家的健康安全和正当权益。秦刚还与同学们就他们关心的话题进行了交流。

在会见阿利维萨托斯时，秦刚表示，芝加哥大学是世界著名学府，与中国合作历史悠久，希望学校继续加强对华教育交流，为中美人民友好、为人类共同进步贡献力量。中国学生是芝加哥大学最大的国际学生群体，希望学校加大力度关心、照料中国学生，让他们能够健康、平安地在芝大学习生活，让国内家人放心。

阿利维萨托斯表示，教育交流关乎未来、关乎全人类，美中之间的教育合作尤其重要，芝大将继续致力于增进对华交流。每一个中国留学生都是学校的宝贵财富，芝大将尽全力保护他们的健康平安。

(责编：高歌、刘慧)

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