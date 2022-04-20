人民网北京4月20日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持20日记者会。记者会实录如下：

国务院副总理韩正将于4月21日应邀出席在海南博鳌举行的博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式及有关活动。

总台央视记者：习近平主席将应邀以视频方式出席博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式并发表主旨演讲。韩正副总理也将应邀出席论坛年会开幕式及有关活动。中方对今年博鳌亚洲论坛年会有何期待？

汪文斌：博鳌亚洲论坛2022年年会将于4月20日至22日以线上线下结合方式举行，21日将举行开幕式。

当前，百年变局深入发展，世纪疫情仍在蔓延，地缘动荡持续发酵，各国经济复苏和可持续发展艰难曲折。在上述背景下，本届年会主题确定为“疫情与世界：共促全球发展，构建共同未来”，反映了国际社会尽早战胜疫情、共促经济发展、维护团结合作、完善全球治理的普遍心声。中方是论坛东道国。我们期待各位与会代表围绕年会主题进行深入研讨，汇聚智慧，凝聚共识，为促进各国共同发展、实现美好未来贡献力量。

法新社记者：所罗门群岛总理表示，所数天前与中方签署了安全协议，可否介绍协议签署的时间和方式？你昨天表示，中所安全合作公开透明，请问中方将于何时公布已签署的协议文本？

汪文斌：关于你的第一个问题，昨天我已经作了介绍。我愿再次重申，近日王毅国务委员兼外长和所罗门群岛外长马内莱分别代表两国政府，正式签署了中所政府间安全合作框架协议。

关于你提到第二个问题，中所双方将在协商的基础上根据国际惯例行事。

总台国广记者：中国海关统计数据显示，今年一季度，中国对RCEP其他14个成员国进出口总值同比增长6.9%，占同期中国外贸总值的30.4%。当季，中国与韩国、马来西亚、新西兰等多个国家进出口同比增速超过两位数。中方对此有何评论？

汪文斌：《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）是东亚经济一体化进程的重要里程碑，也是推进全球贸易与投资自由化便利化的重大步骤。除关税优惠外，RCEP还在原产地规则、海关程序、检验检疫等方面为亚太地区经贸规则树立了标杆，正在有力推动地区实现更高质量、更深层次的区域经济一体化。

生效实施三个月以来，RCEP为推动域内国家经济复苏和繁荣发展、维护区域和平稳定发挥了实实在在的重要作用，广泛惠及各国企业与民众。对此，域内国家各界人士普遍予以积极评价。

中方是RCEP签署和生效实施的推动者，也是高质量实施RCEP的实践者。下步，中方将同各方一道，积极参与RCEP机制建设，共同推动提高协定的整体实施水平，为支持多边贸易体制，推动构建开放型世界经济，推动世界经济实现强劲、平衡、可持续和包容发展作出新的贡献。

半岛电视台记者：以色列近期不断对耶路撒冷的伊斯兰教圣地阿克萨清真寺进行攻击，造成人员伤亡，攻击没有停止迹象。中方对此有何看法？中方是否认为以色列做法侵犯巴勒斯坦人的人权、违反国际法，也对中东和平进程起到了非常负面的作用？当前全世界都在同情乌克兰人，却无视巴勒斯坦人正在被以色列杀害，中方能否在当前形势下发挥实质性作用？

汪文斌：中方对近期以巴暴力冲突升级、特别是耶路撒冷紧张局势加剧深表关切。我们反对任何单方面改变耶路撒冷历史现状的行为，希望有关方保持冷静和克制，防止局势失控。

中方认为，巴勒斯坦问题不应被边缘化，更不应被遗忘，延宕半个多世纪的历史不公不应再持续下去。中方对巴勒斯坦问题的立场是一贯的、明确的，一直为解决巴勒斯坦问题发挥建设性作用。去年王毅国务委员提出落实“两国方案”的三点思路。我们呼吁国际社会加大对巴勒斯坦问题的关注和投入。国际社会特别是大国应正视巴勒斯坦问题的症结，推动巴以尽早重启和谈，实现巴以和平共处。只要巴勒斯坦问题一天不解决，中国支持巴人民正义事业的斗争就一刻不停歇。

路透社记者：中所是否将协议签署工作提前，以赶在包括坎贝尔在内的美国代表团抵达所罗门群岛前完成签署？

汪文斌：昨天我已经充分介绍了中方在相关问题上的立场。我也愿意借此机会再次强调，中所安全合作是公开透明、开放包容的，不针对任何第三方，同所罗门群岛现有的双、多边安全合作机制并行不悖，相互补充。

湖北广播电视台记者：据报道，近日，极右翼政党“强硬路线”在瑞典多地组织反伊斯兰教集会并焚烧《古兰经》，引发穆斯林群体强烈不满，瑞多地发生大规模骚乱，造成公共设施被毁，多人在事件中受伤。多个伊斯兰国家为此召见瑞典使节表示抗议。请问中方对此有何评论？

汪文斌：中方注意到相关报道。

中方一贯反对攻击不同宗教信仰、挑动文明冲突的极端行为。所谓“言论自由”不应成为煽动种族或文明歧视、撕裂社会的理由。文明没有高下、优劣之分，只有特色、地域之别。我们倡导以文明交流超越文明冲突，反对攻击特定宗教、文明的歧视性言论。

希望瑞方吸取教训，切实尊重包括穆斯林民众在内的少数群体的宗教信仰，保护他们的合法权益，将尊重和保护宗教信仰自由的表态落到实处。

东方卫视记者：当前斯里兰卡正遭受经济危机困扰，已向国际货币基金组织寻求紧急融资援助。我们注意到，中方决定向斯里兰卡提供紧急人道主义援助，帮助斯应对当前困难。发言人能否进一步介绍有关情况？

汪文斌：中斯是传统友好近邻，两国始终相互理解、相互支持、守望相助，树立了大小国家友好相处、互利合作的典范。长期以来，中方一直积极支持斯方经济社会发展。

当前，斯里兰卡面临经济困难。中方已宣布向斯提供紧急人道主义援助，并将在力所能及范围内，继续向斯方提供支持和帮助，助力斯经济复苏和民生改善。我们相信斯政府和人民一定能够克服暂时的困难，实现经济社会稳定和发展。

法新社记者：你之前提到，中国与所罗门群岛外长最近签署了安全协议。昨天你说中国外长并未访问所罗门群岛，是所罗门群岛外长来华签署了协议吗？可否介绍更多情况？

汪文斌：中所之间保持着顺畅的沟通交流。如果有双方互访的消息，我们会及时发布。

《环球时报》记者：据报道，中国国家计算机病毒应急处理中心昨天就美国政府对各国开展网络攻击发出预警并发布相关报告，曝光了美国政府专用的“轻量化”网络武器，以及在全球范围部署网络攻击平台，并在法国、德国、加拿大、土耳其、马来西亚等国设置多层跳板服务器和VPN通道。请问中方对此有何评论？

汪文斌：中方对美国政府不负责任的恶意网络活动表示严重关切，敦促美方作出解释，并立即停止相关恶意活动。

我们注意到，国家计算机病毒应急处理中心此次发布的报告指出，现有国际互联网骨干网和世界各地的重要关键信息基础设施中，只要包含美国公司提供的软硬件，就极有可能被内嵌各类“后门程序”，从而成为美国政府网络攻击的目标。

一段时间以来，美方以提升能力为由，极力鼓动相关国家，特别是中国周边国家与美开展网络安全合作，甚至实施所谓网络军事力量“前沿部署”。这种合作是否会为美方恶意网络活动洞开“后门”，是否会沦为美方鼓动地缘对抗的棋子，相信相关国家自有判断。

凤凰卫视记者：针对中国和所罗门群岛签署安全协议，美国国家安全委员会发言人沃森19日发表声明称，美国、日本、新西兰、澳大利亚四国对这份安全框架协议感到担忧，安全框架对自由和开放的印太地区构成严重风险。请问中方有何回应？

汪文斌：中所两国在平等互利、公开透明的基础上进行安全合作，帮助所方维持社会秩序、应对自然灾害，开展人道主义救助，不针对任何第三方，不取代所现有的双、多边安全合作机制。我不明白这怎么就对美方构成严重风险。

按照美方的逻辑，是不是太平洋岛国只能同美国及美国的少数几个盟友开展安全合作？是不是同其他国家进行安全合作就是威胁？美方究竟是把岛国视为独立的主权国家还是当作自己的附属物？是要与岛国发展平等关系还是寻求控制岛国？这些是美方需要回答的问题。

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