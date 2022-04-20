新华社北京4月20日电 美国、英国和加拿大领导人19日说，将继续向乌克兰输送更多军火。美国官员披露，自俄乌冲突2月24日升级以来，美国向乌克兰已经提供或者承诺提供的军援总额超过30亿美元。

美国总统约瑟夫·拜登19日与英国、加拿大、法国、德国等盟国以及欧洲联盟和北大西洋公约组织领导人举行视频会晤，讨论乌克兰局势。

3月24日，在比利时布鲁塞尔的北约总部，一名男子观看屏幕上美国总统拜登（右四）、欧盟委员会主席冯德莱恩（右三）、加拿大总理特鲁多（右二）、德国总理朔尔茨（右一）出席七国集团峰会合影仪式的画面。新华社记者郑焕松摄

白宫发言人珍·普萨基说，在这场持续90分钟的视频会中，上述领导人承诺继续向乌克兰提供军事、经济和人道主义援助，对俄罗斯施加新的经济制裁。

知情人士披露，拜登今后几天内将宣布一份新的对乌军援计划，规模与美国政府上周批准的那份计划相当。

美国政府上周批准向乌克兰提供价值8亿美元的武器弹药和其他安全援助，具体包括18门155毫米大口径火炮及4万发炮弹、300架可发动“自杀式”攻击的“弹簧刀”无人机、500套“标枪”反装甲导弹、200辆M113式装甲运兵车、11架米-17直升机以及多套用于确定敌方火炮位置的炮位侦察雷达。

英国首相鲍里斯·约翰逊和加拿大总理贾斯廷·特鲁多也说，两国将向乌克兰输送更多重型火炮和其他武器。

加拿大政府2月底宣布，将向乌方提供反坦克武器，包括100具“卡尔·古斯塔夫”火箭筒及2000枚火箭弹。加拿大打算提供共计4亿美元贷款和价值2000多万美元的军事装备，包括防弹背心、钢盔、夜视仪。

英国在俄乌冲突升级前就向乌克兰输送反坦克导弹等武器，并且提供人员培训。约翰逊本月9日更是出现在乌克兰首都基辅街头，与乌总统弗拉基米尔·泽连斯基并肩散步，引发热议。

4月17日，在马里乌波尔，当地居民走过被损坏的建筑。新华社发（维克托摄）

俄乌冲突爆发后，美国向乌克兰输送大量武器，并且提供实时军事情报。

美国国防部长劳埃德·奥斯汀说，美国军援正以“比多数人想象更快的速度”进入乌克兰，从获得授权至运抵乌境内只需要“四五天”。

美国国务卿安东尼·布林肯本月早些时候称，美方提供的反坦克武器数量已经十倍于俄方在乌克兰的坦克。

美国拒绝直接派兵进入乌克兰，但持续“拱火”，带“火”美国军火商。

据俄罗斯卫星通讯社报道，俄乌冲突升级后，美国五大防务承包商股价都上涨，其中三家的股价在俄方发起特别军事行动后首周内涨幅达到两位百分数。（王宏彬）

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