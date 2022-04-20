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英国首相因“聚会门”向议会道歉

2022年04月20日18:37 | 来源：新华社
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　　新华社北京4月20日电 英国首相鲍里斯·约翰逊及政府工作人员在新冠疫情期间违反防疫规定聚会，已被警方开出至少50张罚单，后续可能还有更多罚单。约翰逊19日就“聚会门”一事向议会道歉。

　　在野党议员指责，约翰逊不但违规聚会，后续受调查时还一再对议会撒谎，例如去年12月告诉议会“自己遵守了一切防疫规定”。

　　这是1月12日在英国伦敦拍摄的约翰逊在英国议会下院接受质询的直播画面。新华社记者李颖摄

　　约翰逊19日在下议院发言时辩解，自己不是故意误导议会，而只是从未意识到那些做法违反了防疫规定。“我一收到（警方）通知，就立刻承认自身行为所造成的伤害、所引发的愤怒。我承认，人们有权利期待首相表现更好”。

　　警方调查2020年至2021年在首相府和内阁办公室举办的至少12场聚会，约翰逊据信参加了其中数场。伦敦警察局今年3月29日对包括首相、财政大臣在内的涉事人员开出首批20张罚单，4月12日又新开至少30张，后续可能还有。

　　约翰逊12日证实，已经缴纳罚款，承认自己违反了防疫规定并为此道歉。约翰逊妻子卡丽的发言人同一天证实，卡丽也接到了罚款通知。

　　3月27日，在英国伦敦，一名儿童经过泰晤士河畔的国家新冠纪念墙。新华社记者李颖摄

　　下议院可能会在21日举行投票，以表决是否就约翰逊涉嫌误导议会一事展开调查。不过分析师预测，这项动议很难获得足够票数支持。

　　根据英国相关规定，公职人员如果犯下故意误导议会的错误，应引咎辞职。

　　工党领袖基尔·斯塔默指责约翰逊令首相府蒙羞，在英国民众为防疫而做出种种牺牲之际，自己却违规聚会，因此必须辞职。

　　3月27日，在英国伦敦议会大厦对面的泰晤士河沿岸，一张写着“纪念在疫情中失去生命的人们”的字条被放置在长椅上。新华社记者李颖摄

　　约翰逊连续数月因“聚会门”面临下台压力，不但工党、自由民主党等在野党多次要求他辞职，就连执政的保守党内部也有类似声音。不过，鉴于俄乌冲突持续等因素，保守党内部多数人支持约翰逊继续担任首相。

　　约翰逊上周说，他打算完成首相任期，应对国家当前面临的问题。（杨舒怡）

(责编：高歌、杨牧)

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