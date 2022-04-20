新华社华盛顿4月19日电 通讯：美国前外交官的大熊猫之缘

新华社记者孙丁 胡友松

1972年2月，傅立民作为时任美国总统尼克松访华代表团首席翻译见证了历史。两个月后，他又被美国国务院委以重任——陪同护送大熊猫到美国的中方代表团。

傅立民日前在接受新华社记者专访时说，他清楚地记得当时的情形：包括他在内的美方人员先是去了位于弗吉尼亚州北部的杜勒斯机场，去接一行四人的中方代表团和一对大熊猫，然后一起前往位于美国首都华盛顿西北部、史密森学会旗下的国家动物园。

1972年4月20日，尼克松夫人帕特丽夏专程到动物园正式欢迎和接收中国赠送的大熊猫“玲玲”和“兴兴”，傅立民在仪式上交替传译了帕特丽夏等人的致辞。帕特丽夏说，很高兴中方代表团来到美国，给了他们回馈在中国受到友好接待的机会，也感谢他们在长途旅行中悉心照料大熊猫，陪伴它们来到在美国的新家。

“大熊猫的到来可谓城中大事，”傅立民回忆说，“每个人看到它们反应都差不多，觉得大熊猫可爱，很想抱一抱。它们是中美关系新起点的一个象征。”

当天下午，公众便可以在动物园观赏大熊猫。“玲玲”和“兴兴”在美国首次公开亮相就吸引了约2万人。

在华盛顿的活动结束后，傅立民陪同中方代表团前往纽约市考察交流，目的地包括同样著名的布朗克斯动物园以及位于曼哈顿的一处动物研究所。

傅立民至今对这段经历记忆犹新，是因为当时跟中方打交道的机会很难得，他同时也学到了很多有关大熊猫的知识。

傅立民出生于1943年，英文名是查尔斯·弗里曼，曾先后在美国国务院主管中国事务，担任美国驻华公使、美国助理国防部长等职务。退休后，他活跃在学术界，先后在美国多个知名智库或研究机构任职，就国际热点话题包括美中关系发表研究文章。

谈及当前的美中关系，傅立民说，如果没有对方帮助或者一道努力，有许多事情是做不到的。他呼吁双方恢复相互尊重的对话基础，采取切实措施改善关系、实现互利。

傅立民认为，未来双方将发现彼此分离的代价并重新走到一起，大熊猫也将继续成为见证这一积极变化的象征。

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