新华社北京4月20日电 专访：弥合融资鸿沟对实现可持续发展目标至关重要——访联合国副秘书长刘振民

新华社记者张一诺

联合国副秘书长刘振民日前接受新华社记者书面专访时说，世界经济在过去两年遭受一系列冲击，实现经济发展、消除贫困及可持续发展目标仍有高度不确定性。融资鸿沟大大削弱了发展中国家应对新冠疫情及复苏的能力，这些国家比以往任何时候都更需要国际社会支持来度过危机。

联合国日前发布2022年度《可持续发展融资报告》指出，新冠疫情期间，高昂的债务融资成本严重阻碍了许多发展中国家经济复苏，迫使这些国家削减发展支出，限制了它们应对未来冲击的能力。

刘振民说，从新冠疫情大流行到乌克兰危机，再到迅速蔓延的难民危机以及不断加剧的气候危机，种种冲击以不同方式影响各国和各国民众。危机中如何获得融资以及融资相关条款在一定程度上决定了各国应对冲击及经济复苏的水平。

刘振民指出，面对疫情严重影响，自2020年开始，为支持本国经济复苏，富裕国家不仅能以超低利率借贷，且借款总额创历史新高。但贫穷国家没有这样的能力。受财政条件制约，很多贫穷国家被迫削减教育、基础设施建设等方面的预算。

他警告，过去十年不断积累的债务问题已经十分严重。很多全球最贫困国家出现债务困境的风险很高或已深陷债务困境。高风险意味着更高借贷成本，由此造成恶性循环。

刘振民说，乌克兰危机对经济造成的影响加剧了最贫困国家的危机。随着金融市场不确定性增多，发展中国家为商业贷款支付的利息不断攀升。同时，消费品价格攀升给石油和食品进口国带来额外压力，那些将大部分收入用于购买食品的最贫困家庭深受影响。

刘振民指出，发展中国家比以往任何时候都更需要国际社会支持来度过危机。此次联合国报告提出多项措施帮助发展中国家获得融资渠道，包括以优惠条件向发展中国家提供国际公共融资、改善发展中国家国际金融市场借款条件、迅速解决不可持续的债务状况、确保妥善使用额外融资等。

“我们知道如何避免在可持续发展进程中出现退步。我们必须一同行动起来。”刘振民说。

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