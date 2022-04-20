新华社华盛顿4月19日电（国际观察）世界经济增长面临多重风险

新华社记者许缘 熊茂伶

国际货币基金组织（IMF）19日发布最新一期《世界经济展望报告》，大幅下调今年全球经济增长预期。今年以来，俄乌冲突爆发，全球通胀压力持续攀升，多个经济体加息导致全球金融环境收紧，全球经济复苏面临多重风险。

俄乌冲突持续发酵

IMF在《世界经济展望报告》中预测，2022年全球经济将仅增长3.6%，较1月预测值大幅下调0.8个百分点；2023年全球经济将增长3.6%，较此前预测值下调0.2个百分点。

IMF指出，俄乌冲突是导致今年全球经济增长显著放缓的主要原因，将进一步推高大宗商品价格，加剧供应中断和通货膨胀，引发人道主义危机。如果俄乌冲突停止后西方仍不取消对俄制裁并更广泛打击俄能源出口，全球经济增长可能进一步放缓，通胀水平也会高于预期。

IMF总裁格奥尔基耶娃近日表示，俄乌冲突使全球经济复苏遭受巨大挫折，其影响将导致143个经济体今年的经济增速预测值被下调，这些经济体占全球经济总量的86%。同时，俄乌冲突不仅增加数亿家庭在收入下降和价格上升双重夹击下的生存成本，还将进一步加剧全球不平等。

经济合作与发展组织（经合组织）认为，虽然俄罗斯和乌克兰经济在全球经济中所占比重相对较小，但两国经济牵动全球约三分之一小麦出口、五分之一天然气出口、十分之一石油出口以及镍、钯等重要制造业原料出口。俄乌冲突不仅将引发两国经济陷入衰退，欧洲经济也将受到极大影响。同时，大宗商品价格高企将拖累全球经济复苏。

美国智库彼得森国际经济研究所在近日发布的报告中也大幅下调今明两年全球经济增长预期。报告认为，影响全球经济前景的因素包括新冠疫情反复带来的冲击、俄乌冲突以及数十年未遇的高通胀环境。

通胀压力居高不下

全球通胀压力自去年下半年以来持续累积，并在今年继续攀升。IMF预测，今年发达经济体消费者价格指数（CPI）将上涨5.7%，新兴市场和发展中经济体CPI将上涨8.7%，分别较1月预测值上调1.8个百分点和2.8个百分点。同时，IMF预测今年全球油价上涨54.7%，较1月预测值上调42.8个百分点。

美国通胀率触及40年高点加剧全球通胀上行风险。数据显示，美国3月CPI同比涨幅创1981年12月以来最大值，生产者价格指数（PPI）同比涨幅创2010年11月以来最大值。彼得森国际经济研究所高级研究员卡伦·戴南认为，美国剔除食品和能源价格后的核心通胀率将在未来两年持续高于美联储设定的2%长期通胀目标。

欧元区3月通胀率按年率计算达7.5%，远高于2月的5.9%，再创历史新高。其中能源价格同比上涨44.7%，是推升通胀的主因。

格奥尔基耶娃认为，面对高通胀挑战，全球各经济体央行应果断行动，紧跟经济形势调整政策并进行政策沟通。同时，国家层面上使用的政策工具需要与国际努力相互配合。

金融稳定风险积聚

俄乌冲突导致全球金融环境明显收紧，推升金融稳定风险。IMF在报告中指出，全球多个经济体开始收紧货币政策以应对通胀攀升，但这将导致融资环境收紧，凸显债务脆弱性，可能引发债务危机。

美联储3月开启加息周期，上调联邦基金利率目标区间25个基点至0.25%到0.5%之间。目前，市场普遍预测美联储5月将加息50个基点，6月再加息50个基点。

英国央行继去年12月将基准利率从0.1%的历史低位上调至0.25%后，今年2月和3月又分别加息25个基点。

欧洲央行在结束3月货币政策会议后将缩减常规资产购买计划的行动提前了数月，并承诺如果中期通胀预期不回落，将在今年第三季度结束购债。鉴于欧元区通胀形势，欧洲央行年内加息的可能性上升。

格奥尔基耶娃认为，由于发达经济体收紧货币政策，新兴市场和发展中经济体面临的风险增加，包括借贷成本上升、资本外流等。为此，各经济体应使用现有政策工具，包括延长债务期限、利用汇率弹性、进行外汇干预和资本流动管理措施等，予以灵活应对。

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