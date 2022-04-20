新华社北京4月20日电 据美国内政部18日在网上发布的公告，6月将启动新一轮联邦石油和天然气资源开采权拍卖，所涉地块总面积约583平方公里。这一举措与现任总统拜登竞选承诺背道而驰，遭到美国环保团体指责。

平抑油价心切

俄乌冲突引发全球油价和气价飙升、加剧供应链紧张，进一步推升美国通胀水平和生活成本，拜登政府面临平抑国内燃油价格的压力，除了宣布释放国家石油储备，他也被要求加大本国油气产量以保障长期供应。

2021年11月23日，在美国首都华盛顿，一辆货车从白宫附近驶过。新华社发（沈霆摄）

美国内政部15日就宣布了继续推进开采权拍卖的决定，同时表示会改变拍卖流程。内政部在声明中承认：“太长时间以来，联邦油气资源租赁项目一直优先考虑采矿工业的需求，忽略当地社区、自然环境、对本国空气与水资源影响、部落族群的需要以及我们共享的公共土地其他用途。”

为了“平衡能源开发与共同土地资源管理”，新一轮拍卖流程将有所改变，比如把能源企业需要缴纳的特许权使用费率从12.5%提高至18.75%，这是一个多世纪以来第一次“涨价”；另外，承诺将与当地部落族群和社区协商租赁开采协议；批准拍卖的地块面积也比最初提议的近3000平方公里少了80%，并局限于已有开采设施的地区。

根据内政部下属土地管理局公告，今年可供租赁开采权拍卖的地块中，最大的是怀俄明州一处533平方公里油气田，已经比原议面积缩小四分之三，定于6月21日至22日进行线上拍卖。其他地块分布于科罗拉多、犹他等至少7个州。

这是3月31日在美国弗吉尼亚州阿灵顿拍摄的一处加油站的油价显示牌。新华社记者刘杰摄

背弃环保承诺

不过，上述这些细枝末节的改变没能安抚到环保团体。美国广播公司报道指出，恢复拍卖联邦油气开采权的举措违背了拜登竞选总统时一项关键承诺，即停止开采联邦油气资源，以降低美国对化石燃料的依赖。

拜登政府宣布上述决定，正值美国开展“地球周”与“国家公园周”环保活动，更引发多个团体发声谴责他“走回头路”、背弃承诺。

西部环境法律中心气候与能源项目主管凯尔·蒂斯德尔在声明中说：“我们从拜登总统和他的政府那里听到了许多关于采取行动抗击气候变化的说辞，但这届政府不仅没有竭尽全力去做事，它其实就没做什么事。其后行动是拜登总统竞选承诺的支柱，而他就这一关乎生存议题的承诺是公众选举他的主要原因。”

4月11日，美国总统拜登在华盛顿白宫发表讲话。新华社记者刘杰摄

美国广播公司报道说，拜登政府还有不到200天就要面临国会中期选举的考验，上述声明是一份“严厉警告”。该媒体与益普索近期联合开展的民意调查显示，美国人更容易把油价飙升问题归咎于民主党和拜登，而非共和党与前总统特朗普；且高达68%的调查对象不认可拜登处理高油价的方式。

白宫方面说加快转向清洁能源的初衷没变，但除了恢复开采权拍卖别无选择，原因是路易斯安那州一名联邦法官去年6月裁定，拜登上任后不久下达的暂停联邦油气开采的行政令违法。

拜登先前还宣布要在2030年前将温室气体排放量比2005年水平削减一半，如今这雄心呢？面对媒体提问，白宫发言人珍·普萨基说，政府仍会上诉以求恢复总统行政令，拜登也会继续争取实现竞选承诺，但需要与国会继续讨论。她没有直接回应“是否有信心达成减排目标”问题，只说会“尽力争取”。

非营利环保组织“地球正义”主席阿比盖尔·迪伦说，扩大油气开采让“2030年减排一半”的目标显得更加渺茫，“如果拜登政府想认真应对气候变化，必须开始做到言行一致”。（沈敏）

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