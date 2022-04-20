新华社芝加哥4月19日电 专访：中国经济增长潜力巨大——访美国伊利诺伊理工大学教授图尔克

新华社记者徐静

美国伊利诺伊理工大学经济学教授哈伊里·图尔克日前接受新华社记者专访时表示，中国经济增长潜力巨大，对中国增长前景充满乐观。

图尔克说，中国经济治理的一个重要特点是，相对于短期利益，更注重长期结构性增长。这一点在中国统筹疫情防控和经济社会发展中得到深刻体现。

图尔克指出，从供给侧看，中国正在完成从低端制造向高端生产的转变；从需求侧看，中国日益增长的国内消费在国家长期经济增长规划中占据了主要位置。这一方面有助于提高人民生活水平，另一方面有效缓解了外部冲击。

他认为，中国提出的“一带一路”倡议将显著增加市场机遇，中国不断优化的营商环境将吸引更多外资进入中国。

谈到中国日前发布的《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》，图尔克称赞这将增加生产要素流动性，提高市场效率，是朝着正确方向迈出的重要一步，有利于中国品牌的崛起。

当全球主要经济体供应链还没恢复时，中国经济已经在有效运行。图尔克认为，完善的产业配套有助于中国工业生产快速恢复，保持出口增长势头。

“我对中国对外贸易前景充满信心。”图尔克认为中国相对较低的通胀率、稳定的汇率将为中国外贸出口提供保障。

图尔克还指出，与西方国家主要依赖货币政策来应对疫情引发的经济挑战不同，当美国滥发货币推高通胀时，中国保持汇率稳定以保护中小企业。

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