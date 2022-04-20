新华社莫斯科4月19日电（记者黄河）俄罗斯国家防御指挥中心负责人米津采夫19日晚发表声明说，从莫斯科时间20日14时（北京时间20日19时）起，俄方将继续在马里乌波尔市的亚速钢铁厂开放人道主义通道，以便让放下武器的乌克兰武装人员和外国雇佣兵撤离。

米津采夫说，俄方建议俄乌双方自莫斯科时间20日13时（北京时间20日18时）起建立持续沟通渠道，以实现信息交换。建议冲突双方自当日13时30分起宣布在亚速钢铁厂进入“静默模式”。自莫斯科时间20日14时（北京时间20日19时）起，放下武器的乌克兰武装人员和外国雇佣兵可以“无一例外地撤离”亚速钢铁厂。

米津采夫表示，在“静默模式”期间，亚速钢铁厂周边的俄军和顿涅茨克的武装力量将停止军事行动并撤离至安全距离，俄方将为所有放下武器的人员提供安全保障和医疗服务。

米津采夫在声明中指出，此前俄方已于莫斯科时间19日14时（北京时间19日19时）起开放亚速钢铁厂的人道主义通道，但并无人员从那里撤出。乌克兰政府应对被围困在亚速钢铁厂的武装分子施加影响，以便在“静默模式”下从那里撤出乌方声称存在的平民。

俄罗斯国防部发言人科纳申科夫16日说，俄军3月11日包围马里乌波尔市时，当地乌军约有8100人。在随后的冲突中，乌方战损约为4000人，另有1464名乌方军人投降。目前俄军已控制除亚速钢铁厂之外的马里乌波尔市所有城区，约2500名乌方武装人员和外国雇佣兵被围困在亚速钢铁厂内。

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