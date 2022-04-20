新华社联合国4月19日电（记者王建刚）联合国官员19日以不同方式对当天针对阿富汗首都喀布尔两所教育机构的炸弹爆炸袭击事件表示谴责。袭击造成至少6人死亡，近20人受伤。

联合国秘书长古特雷斯通过发言人对袭击事件表示强烈谴责，向受害者家属表示最深切慰问，同时重申国际人道主义法严格禁止袭击平民和包括学校在内的民用基础设施。

联合国阿富汗援助团团长德博拉·莱昂斯也对这起“令人发指的”袭击事件予以强烈谴责，并要求将那些针对学校和儿童实施袭击的罪犯绳之以法。

联合国驻阿富汗人道主义协调员拉米兹·阿拉克巴罗夫强烈谴责这一恐怖袭击事件。他说：“校园内外的暴力是绝对不可接受的。对于已经饱受40年战争折磨的阿富汗人民来说，学校应该是安全的避难所，是孩子们学习和成长的地方。”

阿富汗首都喀布尔19日上午发生三起爆炸。喀布尔警方说，爆炸造成至少6人死亡、10多人受伤。据警方消息，其中两起爆炸发生在一所高中附近；另据目击者说，还有一起爆炸发生在一个教育培训中心附近。

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