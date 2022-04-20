新华社联合国4月19日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军19日表示，俄乌冲突扩大化、长期化前景令人担忧。尽快停火止战才是解决乌克兰人道危机的根本出路。他强调，要全力减少冲突对平民的伤害。

张军在当天联合国安理会审议乌克兰人道问题时说，中方再次呼吁冲突当事方保持最大克制，严格遵守国际人道法，保护平民和民用设施安全，为人员撤离和人道援助行动提供便利。当事方应当就人道问题加强沟通，在开设人道走廊、组织人员安全撤离等问题上开展协调合作。

关于俄乌谈判，张军说，中方呼吁俄罗斯、乌克兰坚持对话谈判大方向，不断缩小分歧，为实现停火积累条件。其他各方都应把精力放到支持外交谈判上来。继续大规模送枪送炮不会带来和平，只会使冲突延长升级，使人道灾难更加恶化。

谈到制裁的后果时，张军表示，要重视和消除制裁带来的负面冲击。全方位、无底线的制裁已经产生严重外溢影响。广大发展中国家不是冲突当事方，却因此付出沉重代价。这既不公正，也不合理。国际社会应当加强协调，保持粮食、能源供给和价格稳定，避免不必要的出口限制。任意冻结他国外汇储备，同样构成对他国主权的侵犯，无异于将经济相互依存武器化。这样的做法损害世界经济稳定的基础，给国际关系带来新的不确定性和风险，应该尽早放弃。

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