新华社北京4月20日电 外交部发言人华春莹20日宣布：国家主席习近平将于4月21日应邀以视频方式出席博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式并发表主旨演讲。
以色列总统赫尔佐格、蒙古国总统呼日勒苏赫、尼泊尔总统班达里、菲律宾总统杜特尔特、哈萨克斯坦总理斯迈洛夫、老挝总理潘坎、国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃等外国领导人和国际组织负责人将应邀以视频方式出席年会。
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