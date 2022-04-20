人民网巴西利亚4月19日电 （记者邵世均）在4月20日联合国“国际中文日”来临之际，中国驻巴西使馆与巴西各孔子学院和中文教学机构合作开展了丰富多彩的活动。

来自圣保罗州立大学、帕拉州立大学、南大河州联邦大学孔子学院的学生们制作了中国诗词诵读视频。方聪（Rodrigo Lerner Gutterres）说，《天净沙 春》仿佛把他带进了春天的图画里，迎面吹着溶溶的春风，享受着明媚的春光，让他深深体会了中文的韵律之美。巴西坎皮纳斯大学孔子学院举办鲁迅《朝花夕拾》读书会，葡萄牙文译者尤品方与师生们一起分享翻译体会。巴西汉语桥俱乐部举办了中文歌曲演唱视频比赛，巴西利亚大学孔子学院联邦警察中文班的学员们一展歌喉，倾情弹唱中文歌曲。里约热内卢天主教大学、阿曼多·阿尔瓦雷斯·彭特亚多基金会大学、米纳斯吉拉斯联邦大学、戈亚斯联邦大学等校孔子学院举办中文书法比赛。玛尔西娅（Marcia Victoria De Souza Sanguinetti）获得了阿曼多·阿尔瓦雷斯· 彭特亚多基金会大学商务孔子学院书法比赛一等奖。她说，写汉字是一种享受，可以使她在纷扰的世界里动中取静。茹晨曦（Verena Veludo Papacidero）自2016年在圣保罗州立大学孔子学院担任汉语老师，帮助数百名学生打开了汉语学习的大门，她告诉学生们，“通过中文学习，我们能改善自己的生活，改天换地，一起共筑一个美好未来！希望同学们好好学习，天天向上。”

巴西南大河州孔子学院应极兔公司邀请，为公司40多名巴西员工开设汉语课。企业员工们表示开设汉语课适应他们的工作需要，感谢老师帮助他们打开了中文学习的大门。企业负责人称赞说：“本次活动不仅仅是一堂简单的中文课，更是立足于企业实际，切合企业员工实际需求的一次成功的文化交流活动。”

值国际中文日到来之际，巴西圣保罗州立大学孔子学院院长保利诺教授连续四年录制视频，向巴西所有从事汉语教学的人们致敬，希望通过中文教学加强巴中合作。巴西坎皮纳斯大学经济学教授布鲁诺专门著文祝贺“国际中文日”，他指出，“中文历经数千年塑造，承继传统，因时而变，每一天都充满着新的活力。”他分析说，坎皮纳斯大学师生和社会各界人士都对学习中文表现出越来越大的兴趣，这种现象显然不是坎皮纳斯大学独有的，而是一种在全国范围内广泛传播的对中国和中国文化的热情。他认为中文这一美丽的语言有助于深化中巴关系，有助于构建一个更开放、更尊重文化多样性的世界。语言交流有助于促进对话、友好共处、相互学习和跨文化理解。

据统计，两年多来，尽管受到新冠疫情影响和冲击，但孔子学院等各类中文教学机构克服困难，努力做到教学不断线、不停课，注册学员人数超过1.2万人，参加中国文化活动人数达3万多人。

(责编：燕勐、杨牧)