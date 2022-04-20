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驻累西腓总领馆携手巴高校以国画体验课纪念“联合国中文日”

2022年04月20日08:39 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢4月19日电 （记者吴杰）4月19日，中国驻累西腓总领馆携手伯南布哥大学孔子学院联合举办“联合国中文日”线上活动，中国驻累西腓总领事严宇清、伯南布哥大学校长玛利亚·索科罗、中央财经大学校长助理李涛、孔子学院巴方院长伊戈尔·拉普斯基、中方院长彭现堂、总领馆王可副总领事等出席活动。

4月20日是“联合国中文日”，也是中国农历二十四节气中的“谷雨”，是春季的一个重要节气。

严宇清表示，我们高兴地看到，越来越多的外国友人迫切希望学习中文，了解中国文化，结交中国朋友，携手中国合作。中方搭建“一带一路”国际合作平台，同所有热爱和平与谋求发展的国家一道加强团结合作，携手应对挑战，共同构建人类命运共同体。相信巴西的中文爱好者通过学习并掌握中文，将更好地参与中国同巴西多领域交流，共同谱写中巴友好合作新篇章。

索科罗表示，“联合国中文日”具有十分重要的意义，能够体现世界人民之间的团结与交流。中国有悠久历史和灿烂文明，除了语言外，中国舞蹈、绘画等传统艺术也十分经典。伯南布哥大学非常荣幸能够同中方联合开办孔子学院，为当地学生提供优质课程，服务区域发展。

李涛表示，中国驻累西腓总领馆和伯南布哥大学孔子学院联合举办的“国际中文日”活动丰富多彩，为巴西民众提供了感受中文魅力、体验中国文化的窗口。希望同学们充分利用好孔子学院提供的各类教学资源，学好中文、了解中国文化；疫情结束后到中央财经大学深造学习，亲身感受中国、读懂中国，争做中巴两国文明传承和文化交流的使者。

中国驻累西腓总领馆和伯南布哥大学孔子学院联合举办的“联合国中文日”活动于4月19日至20日在线上举行，公开课面向巴西民众，包括民乐欣赏、书法练习、国画体验、文化讲座等丰富内容。

(责编：燕勐、杨牧)

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