人民网开罗4月19日电 （记者沈小晓）博鳌亚洲论坛2022年年会于4月20日至22日在海南省博鳌镇举行。本届论坛年会以“疫情与世界：共促全球发展，构建共同未来”为主题，将围绕国际社会最为关注的疫后世界经济复苏与可持续发展等议题，进行对话与交流，力图为处于十字路口的世界，谋划未来发展方式与方向。眼下，百年变局和世纪疫情交织叠加，世界进入新的动荡变革期。在疫情背景下，博鳌亚洲论坛如期召开，向全世界传递了合作发展的信心。

“新冠疫情的全球暴发，揭开了许多国家在经济、卫生等领域的薄弱环节，也反映出一些深层次问题。”埃及曼苏尔大学商法系主任阿拉·埃尔塔米米向记者表示，中国是一个稳定、强大的国家，具备应对和管理危机的能力和各项要素，这是实现可持续发展的最关键的问题。

近年来，中国在国际事务和全球治理中的影响力日益增长。博鳌亚洲论坛为完善国际治理提供了一个重要平台。

埃尔塔米米指出，从2008年全球金融危机到新冠肺炎疫情，中国的发展思路一直强调人类共有福祉、共同合作、和平与发展。中国有资格、有潜力在推动国际合作和多边主义方面发挥更大作用。“有的国家饱受资本主义祸害，被大国边缘化，加剧其国内危机。与中国的经贸合作，是符合所有真正渴望和认真发展的国家的利益。”他认为，中国需要最大限度地发挥双赢原则的作用，以避免资本主义带来的发展不公。

当前中国不断扩大开放举措，构建开放型经济体，在实现自身经济发展的同时，继续为全球经济复苏作出积极贡献。

“发展不仅是对可用资源的有效利用，以满足和实现多种需求，而且也体现了面对危机时提出解决思路、制定应对计划的能力。”埃尔塔米米指出，中国在疫情危机中的表现已经证明了其作为世界工厂的强大地位。尤其是“一带一路”倡议，在促进世界经济复苏方面发挥十分重要的作用，将进一步加强全球联接，重塑世界经济新格局。

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