新华社莫斯科4月19日电（记者黄河）俄罗斯总统普京19日与到访的亚美尼亚总理帕什尼扬举行会晤，双方同意加强俄罗斯、亚美尼亚和阿塞拜疆三方合作。

据克里姆林宫网站消息，两国领导人就政治、经济、军事等领域合作问题交换意见，并讨论了共同关心的地区和国际热点问题。普京在会晤中欢迎帕什尼扬在两国建交30周年之际对俄罗斯进行正式访问。帕什尼扬表示，俄罗斯是亚美尼亚的战略盟友，两国在欧亚经济联盟、独立国家联合体和集体安全条约组织中开展有效合作。

根据会晤后发表的联合声明，两国领导人同意加强俄罗斯、亚美尼亚和阿塞拜疆三方合作，以促进阿塞拜疆和亚美尼亚以及整个地区关系正常化；赞成在阿塞拜疆、亚美尼亚和俄罗斯三国领导人定期会晤框架内继续开展建设性工作，落实停火协议，尽快解决紧迫的人道主义问题，通过政治和外交手段解决纳戈尔诺-卡拉巴赫（纳卡）地区问题。

声明说，两国领导人对一些国家实施单边限制措施表示关切，两国将共同克服在粮食和能源安全、物流等领域面临的挑战；双方同意不将本国领土提供给第三方用于在生物安全领域开展针对彼此利益的活动；双方认识到集体安全条约组织在确保地区稳定方面的关键作用。应帕什尼扬邀请，普京将于今年下半年集体安全条约组织峰会期间访问亚美尼亚。

俄亚双方在声明中还就两国在各领域的合作作出规划。

苏联解体后，阿塞拜疆和亚美尼亚两国因纳卡地区归属问题爆发战争。1994年，双方就全面停火达成协议，但两国一直因纳卡问题处于敌对状态，武装冲突时有发生。2020年9月，两国因纳卡问题爆发新一轮冲突。同年11月9日，俄罗斯、阿塞拜疆和亚美尼亚三国领导人签署声明，宣布纳卡地区从莫斯科时间10日零时起全面停火。

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