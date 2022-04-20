新华社巴格达4月19日电（记者董亚雷）伊拉克外交部19日召见土耳其驻伊大使，抗议土耳其军队对伊拉克北部的库尔德工人党武装实施越境打击行动。

伊拉克外交部在一份声明中说，伊外交部当天召见土耳其大使阿里·勒扎·居内伊，向其递交一份“措辞严厉”的照会，要求土耳其军队全部撤出伊拉克领土，停止“此类挑衅和不可接受的侵犯行为”。

声明说，土方在行动前未与伊方协调，根据《联合国宪章》和国际法，伊方有权采取适当和必要措施应对“此类敌对和单方面行动”。

伊拉克总统府当天早些时候发表声明说，土军在伊北部实施越境打击行动威胁伊拉克国家安全，是对伊主权的侵犯。

土耳其国防部19日说，土军队18日凌晨对伊拉克北部的库尔德工人党武装实施代号为“爪锁”的越境陆空联合打击行动，打死至少26名库尔德工人党武装人员。

库尔德工人党成立于1979年，寻求通过武力在土耳其与伊拉克、伊朗和叙利亚交界处的库尔德人聚居区建立独立国家，其武装人员现多聚集在伊拉克北部和叙利亚北部。土耳其将该组织视为恐怖组织，多次越境打击伊拉克和叙利亚境内的库尔德工人党目标。

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