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七国集团与欧盟和北约领导人就乌克兰局势举行视频会议

2022年04月20日08:23 | 来源：新华网
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　　新华社罗马4月19日电（记者贺飞）七国集团、欧盟与北约领导人19日就乌克兰局势举行视频会议，认为俄罗斯与乌克兰应尽快实现停火。

　　据意大利总理府19日晚发表的声明，参加此次视频会议的有意大利总理德拉吉、美国总统拜登、英国首相约翰逊、加拿大总理特鲁多、法国总统马克龙、德国总理朔尔茨、日本首相岸田文雄、欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩、北约秘书长斯托尔滕贝格、波兰总统杜达和罗马尼亚总统约翰尼斯。

　　声明说，与会领导人对乌克兰局势深表担忧，认为“有必要尽快实现停火”，并认同在支持乌克兰方面进行密切协调的重要性。与会各方认为，有必要通过采取进一步制裁等方式增加对俄罗斯的压力。此外，与会领导人重申各国实现能源来源多样化的共同承诺，以减少对俄罗斯能源供应的依赖。

　　另据美国白宫新闻秘书普萨基19日在记者会上说，与会领导人在会议中重申向乌克兰提供安全、经济和人道援助。美国政府将继续向乌克兰提供弹药和其他军事援助，并在未来几天对俄罗斯实施新一轮制裁。（参与记者：邓仙来）

(责编：王禹蘅、崔越)

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