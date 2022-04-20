新华社联合国4月19日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯19日呼吁俄罗斯和乌克兰在东正教复活节期间实施为期4天的人道主义停火，以便平民安全离开冲突地区，联合国及其合作伙伴能够向冲突地区无阻碍地运送人道主义援助物资。

古特雷斯当天在纽约联合国总部标志性雕塑“打结的手枪”前对记者发表谈话时说，联合国准备向马里乌波尔、赫尔松、顿涅茨克和卢甘斯克派遣人道主义援助车队。俄乌冲突双方应当在21日至24日的东正教复活节之间实现停火，这一停火应当是“团结起来拯救生命和促进对话”的时刻。

古特雷斯表示，人道主义暂时停火将为完成两大事项提供必要条件，即在红十字国际委员会的协调下，让所有愿意离开冲突地区的平民安全撤离；暂时停火还将使联合国及其合伙伙伴向马里乌波尔等受攻击最严重地区的平民安全运送人道主义援助成为可能。

古特雷斯说，目前乌克兰有1200多万人需要人道主义援助，预计这一数字将增至1570万。在过去7个星期里，大约有250万人获得援助，其中包括许多东部地区的民众。“我呼吁俄罗斯人和乌克兰人消弭枪声，为许许多多面临直接风险的人开辟一条通往安全的道路。”

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