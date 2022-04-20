援建埃及疫苗冷库项目开工

据新华社开罗电 （记者姚兵）据中国驻埃及大使馆消息，中国科兴公司援建埃及疫苗冷库项目近日举行开工仪式。中国驻埃及大使廖力强与埃及高教科研部长兼代理卫生部长加法尔出席仪式。

廖力强说，中国科兴公司援建的现代化疫苗冷库将大大提升埃及的疫苗储存能力，助力埃及实现今年年中接种70%人口的目标。中方将积极落实两国元首达成的重要共识，继续加强同埃方在卫生健康领域的合作。

加法尔表示，中国科兴公司援建的现代化冷库，将提升埃及的疫苗本地化生产和储存分配能力。

疫苗冷库项目由中国建筑股份有限公司埃及分公司承建，占地面积2800平方米，建成后可储存1.5亿剂疫苗。

向阿盟秘书处捐赠一批抗疫物资

据新华社开罗电 据中国驻埃及大使馆发布的消息，中方日前向阿拉伯国家联盟（阿盟）秘书处捐赠一批抗疫物资，包括医用口罩等防疫用品，以加强合作，共同应对新冠肺炎疫情。阿盟秘书处于近日收到了这批抗疫物资。

阿盟秘书处表示，阿盟副秘书长胡萨姆·扎基对中方的慷慨举动表示衷心感谢和高度赞赏。阿盟成员国珍视发展与中国各领域关系及加强“一带一路”合作，赞赏中国为支持阿拉伯民族事业、和平解决地区危机、维护国际和地区和平安定所作努力。今年将举办的首届阿中峰会将推动阿中战略伙伴关系向前发展，服务双方共同利益。

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