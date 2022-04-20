新华社北京4月19日电 4月19日，国务委员兼外长王毅应约同加纳外长博奇韦通电话。

王毅说，中方高度重视中加传统友好。在两国元首亲自关心和推动下，双边关系不断巩固和发展。特别是新冠肺炎疫情发生后，中加相互支援，共克时艰，两国友谊得到进一步升华。中方高度赞赏加方恪守一个中国原则，相信双方将继续深化政治互信，共同维护好中加友好合作大局。中非合作论坛是中非合作共赢的一面旗帜。双方应把中加合作需求同“九项工程”对接起来，推动论坛会议成果落地开花。在加纳和非洲的发展振兴过程中，中国将始终是值得信赖的伙伴。

王毅说，中方祝贺加纳就任联合国安理会2022至2023年度非常任理事国，乐见加方在国际和地区事务中发挥更积极作用。中方在联合国框架下设立“全球发展倡议之友小组”，旨在支持发展中国家疫后经济复苏，欢迎加方加入，为加快落实2030年可持续发展议程汇聚更大力量。中国在联合国这一票永远属于发展中国家，属于非洲兄弟。双方应加强配合，一起维护国际公平正义，共同反对霸权主义和强权政治，携手捍卫两国和发展中国家整体利益。

博奇韦表示，加方珍视两国友谊，坚定奉行一个中国政策。加方钦佩中国的发展成就和习近平主席卓越的领导力。中国的发展对非洲国家提供了非常有益的启示。特别是新冠肺炎疫情发生后，非洲国家更清楚地认识到，世界不公平，发展不平衡，中国才是非洲真正的朋友、可以依赖的朋友。加方感谢中方为加纳经济社会发展提供的大力支持，期待双方继续在中非合作论坛框架下开展务实合作。作为联合国安理会非常任理事国和西共体轮值主席国，加纳愿同中方加强在国际和地区问题上的沟通与协调，更好地落实2030年可持续发展议程，建设更加公平公正的世界。

《 人民日报 》（ 2022年04月20日 03 版）

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