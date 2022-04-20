本报记者 李志伟

绿色发展是博鳌亚洲论坛2022年年会的一个重要议题。美国卡内基气候治理倡议执行主任亚诺什·帕斯托尔将参加博鳌亚洲论坛年会有关碳排放与应对气候变化的分论坛。

帕斯托尔日前在接受本报记者采访时表示，博鳌亚洲论坛年会有助于凝聚各方共识，推动国际社会形成合力，共同应对气候挑战。

他表示，中国在应对气候变化方面作出巨大努力，“在国内层面，中国应对气候变化的政策非常全面。中国力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，加速推进‘1+N’政策体系落实。双碳目标正激励中国各级政府在全国范围内加大减排力度”。

“中国加快与美国、欧盟等国家和地区的气候合作。”帕斯托尔表示，与此同时，中国大力支持发展中国家绿色低碳发展，宣布不再新建境外煤电项目。“我注意到，中国与合作伙伴共同发起‘一带一路’绿色发展伙伴关系倡议”，通过增加投资、完善现有设施等方式，支持发展中国家减少碳排放。

为支持各国应对气候变化，卡内基气候治理倡议提出了二氧化碳移除技术、人工干预太阳辐射技术等具体建议。帕斯托尔表示，联合国政府间气候变化专门委员会的最新报告指出，尽管《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会取得了进展，但气候变化仍然面临超出设定温度目标的风险。

帕斯托尔表示，各国应当正视当前气候变化面临的挑战，推动后疫情时代经济复苏和绿色发展。为此，国际社会需要加强合作，在包容性对话的基础上推进全球气候治理进程，最终实现应对气候变化《巴黎协定》确定的温控目标。

（本报华盛顿4月19日电）

《 人民日报 》（ 2022年04月20日 03 版）

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