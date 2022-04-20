埃尔诺·佩特

随着匈塞铁路项目的推进，匈牙利的铁路运输将与地中海港口连接起来，匈牙利将真正成为欧中贸易海陆空交汇的枢纽

2012年4月，中东欧和中国合作机制正式启动，成为中东欧国家同中国交往史上的一座里程碑。匈牙利积极参与这一合作机制，各领域对华合作在过去10年里取得突飞猛进的发展，匈中合作已经成为互利共赢的典范。

中东欧各国面积、人口规模、经济体量都较小，各国市场主体也多以中小型企业为主。中东欧和中国合作机制给中东欧国家带来的机遇十分明显。一方面，中国投资特别是中国企业进驻中东欧国家，给地区国家带来了切实的经济利益。另一方面，中国为中东欧国家的农产品提供了广袤市场，为中东欧国家广大中小型企业提供了新机遇。10年来，中东欧国家同中国举办了各式各样的商贸展会，中东欧各国的商业团体纷纷到中国寻找新的合作机会，双方经贸合作的广度和深度都迈上了新台阶。

我第一次前往中国是在2005年，当时中国经济已经得到长足发展，但中东欧国家对中国的发展仍相对陌生。过去10年间，我50多次访问中国，到过许多中国城市，参加各类商贸展会和经贸论坛等。这让我对中国有了更加全面的认识，对中国经济发展更加充满信心，对中东欧国家同中国的合作更加充满信心。

近年来，中国企业在匈牙利的投资规模不断扩大，一大批知名中国企业的到来充分显示中国企业对匈中合作的信心。在匈中双方提升经贸合作的过程中，两件大事让我印象尤为深刻。2014年，中国银行增设匈牙利分行的申请获批，匈牙利政府支持中国银行成为匈牙利人民币业务清算行。2017年，从中国西安直达布达佩斯的中欧班列开通。在金融和物流领域，匈中两国提升合作仍有巨大空间，进一步挖掘双方合作潜力对匈牙利未来发展十分重要。

新冠肺炎疫情并没有阻挡中东欧国家同中国合作的脚步。我很高兴地看到，过去两年投资匈牙利的中国企业数量在继续增加，匈中贸易额也创历史新高。这都是中东欧和中国合作机制带来的积极成果。

疫情防控期间，中东欧国家同中国的电子商务合作迅猛发展。全球海运价格的上涨，让更多国家看到了中欧班列的重要作用。这些都是未来中东欧国家同中国深化合作的重要领域。随着匈塞铁路项目的推进，匈牙利的铁路运输将与地中海港口连接起来，匈牙利将真正成为欧中贸易海陆空交汇的枢纽。中东欧国家同中国的合作充满潜力。我非常期待在疫情结束后再次前往中国，继续见证中东欧国家同中国的合作与友谊。

（作者为匈牙利匈中经济商会会长、匈牙利进出口银行董事会前主席）

《 人民日报 》（ 2022年04月20日 03 版）

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