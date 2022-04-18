新华社莫斯科4月17日电 （国际观察）马里乌波尔为何成为俄乌冲突焦点

新华社记者黄河

俄罗斯国防部发言人科纳申科夫16日表示，俄军已经控制了乌克兰马里乌波尔市除亚速钢铁厂之外的所有城区，乌军剩余力量和外国雇佣军被封锁在亚速钢铁厂内。俄国防部同日敦促亚速钢铁厂内乌军在最后期限前投降，遭到乌军拒绝。

分析人士指出，俄乌围绕马里乌波尔的争夺已持续一个多月。这座人口40余万的城市是乌克兰东南部亚速海沿岸重要港口和交通要道，对俄乌而言都具有重大战略意义。双方争夺马里乌波尔的结果将对整个俄乌冲突局势产生重要影响。

拒绝投降

科纳申科夫16日表示，俄军3月11日包围马里乌波尔时，乌军约有8100人。在随后的冲突中，乌方战损约为4000人，另有1464名乌方军人投降。目前亚速钢铁厂内共有约2500名乌武装人员和外国雇佣兵。

俄国防部16日发表声明说，出于人道主义考虑，亚速钢铁厂内的乌军和雇佣兵凡是愿意弃械投降的，都能得到安全保障。从莫斯科时间17日清晨6时（北京时间11时）到13时（北京时间18时），放下武器的乌军可以离开亚速钢铁厂。

对此，乌克兰总统泽连斯基16日表示，马里乌波尔的情况很困难，“我们的军队被封锁，那里正在发生严重的人道主义危机，没有食物，没有水，没有药物”。但他强硬表示，如果留在马里乌波尔的乌军被消灭，乌克兰将停止与俄罗斯的谈判。

俄方给出的最后期限过后，马里乌波尔的乌军并未投降。一些媒体援引乌方官员和守军指挥官的话称，乌方拒绝投降。而科纳申科夫通报，俄方截获的无线电信息显示，乌方禁止马里乌波尔的乌军就投降进行谈判，并命令射杀投降者。

为何难打

分析人士认为，俄方之所以难以攻克马里乌波尔，主要有以下原因：

首先，马里乌波尔城市环境复杂。作为工业城市，这里遍布重工业建筑，各类工厂成为由钢筋水泥铸成的“堡垒”，抗打击能力强。俄军事专家安德烈·科什金说，亚速钢铁厂占地面积堪比工业园区，仅地下结构就有8层，地下通道长度累计超过24公里。

其次，乌方比俄方更加熟悉马里乌波尔地形。乌方军事力量“亚速营”在控制马里乌波尔的数年时间内，已将这座城市改造为坚固的防御据点。

第三，双方战术策略导致僵持局面。自俄方对乌开展特别军事行动以来，双方相互指责对方破坏马里乌波尔人道主义通道开通工作。俄方多次指责马里乌波尔的乌民族主义武装分子以平民为“活盾牌”来阻遏俄军攻势。

此外，自俄乌冲突以来，以美国为首的北约国家不断加大对乌克兰的支持和军事援助力度，这在一定程度上增强了马里乌波尔守军的战斗意志和能力，增加了俄军攻城的难度。

意义重大

马里乌波尔地理位置重要，具有极高的军事战略价值，俄军如果拿下它就能打通从乌克兰东部到克里米亚的陆上走廊，并获得新的战略战术选择。俄罗斯高等经济大学欧洲与国际综合研究中心主任瓦西里·卡申说，马里乌波尔是乌军的重要集中地和防御中心，占领这座城市将为俄军在其他地区的军事任务腾出大量兵力，俄军将可以与顿巴斯地区民间武装完成整编合并，加速推进完成在顿巴斯地区的特别军事行动任务。

马里乌波尔对乌克兰经济具有重要意义。这里是乌克兰钢铁工业中心，伊里奇冶金厂、亚速钢铁厂等对乌克兰经济非常重要。马里乌波尔港是亚速海沿岸最大、设备最齐全的港口，也是乌钢铁、粮食等产品的出口枢纽。不少媒体分析指出，俄军若控制了马里乌波尔就相当于控制了乌克兰的经济命脉，并将控制亚速海。

同时，马里乌波尔对俄乌双方士气也有重要意义。驻守马里乌波尔的“亚速营”是俄方眼中的民族主义武装分子，占领该地、消灭“亚速营”对于俄完成特别军事行动既定目标中的“去纳粹化”至关重要。俄军事专家弗拉季斯拉夫·舒雷金表示，马里乌波尔对乌克兰而言是“抵抗的象征”，这座城市控制权的归属将极大影响俄乌双方的士气。俄军事专家德米特里·博尔坚科夫认为，如果俄方占领马里乌波尔，乌方很可能将不得不回归谈判。

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