新华社华盛顿4月17日电 通讯：周末枪击案“震动”美国

新华社记者孙丁

提到周末刚刚发生的枪击事件，美国宾夕法尼亚州匹兹堡市北部居民克里斯·罗斯洛特心有余悸。

4月17日，警察在美国匹兹堡市枪击事件现场调查。匹兹堡市警方17日说，该市当天凌晨发生一起枪击事件，造成2人死亡、多人受伤。新华社发（匹兹堡市政部门供图）

17日凌晨，距离罗斯洛特家只有几个街区远的一处3层出租建筑内发生一起严重枪击事件，警方确认10人受枪伤，其中2名未成年人不治身亡。

罗斯洛特说，他至少听到30多声枪响，然后警笛响起，他亲眼看到一些伤者到附近消防队求救。

住在附近的艾米莉·马伦说，她至少看到20多人从出租建筑所在方向逃过来，有人为了抄近道横穿了她家后院，“场面十分混乱”。

据匹兹堡市公共安全部门17日最新通报，警员于当地时间凌晨零时30分接警，刚抵达现场就听见一阵枪声，还看到一些年轻人徒步或乘车逃离现场。

初步调查显示，枪击发生时房屋内正在举行聚会，有约200人在现场，其中还有许多未成年人，一些人为了逃命从窗户跳出，有人因此骨折或扭伤。

当地警方还透露，枪手应该不止一人，这些枪手向屋里射出至少50发子弹。此外，屋外也发现射击痕迹，有车辆玻璃被子弹打碎，地上还有散落的球鞋。

4月17日，警察在美国匹兹堡市枪击事件现场调查。匹兹堡市警方17日说，该市当天凌晨发生一起枪击事件，造成2人死亡、多人受伤。新华社发（匹兹堡市政部门供图）

匹兹堡市当地媒体报道说，在出租建筑斜对面一处公寓的外墙上能清晰看到至少5个弹孔，公寓二层一位租户的被子也被子弹打中。

“现在有多个犯罪现场，案件非常复杂，情况非常混乱。”匹兹堡市警察局长斯科特·舒伯特在一场记者会上表示，并提及当天是西方重要节日复活节。“这实在让人难过”，“节日期间，有的家庭却永远失去亲人，不知道他们如何面对这一创伤”。

匹兹堡市长埃德·盖尼在一份声明中说，他计划召集会议讨论如何解决当地枪支暴力问题。美国律师、反枪支暴力人士安德鲁·温斯坦表示，类似事情在美国司空见惯，美国是时候做些什么了。

在刚刚过去的周末，美国还发生了另外两起枪击案：南卡罗来纳州汉普顿县一间夜店17日凌晨被枪手袭击，造成9人受伤；16日下午，南卡罗来纳州首府哥伦比亚市一家商场发生枪击事件，造成14人受伤。美联社报道说，“这3起周末枪击事件‘震动’美国”。

过去两年，美国枪支暴力问题呈恶化趋势。美国专家认为，新冠疫情对经济和社会造成的冲击以及美国枪支保有量上升或是重要推手。美国“枪支暴力档案”网站公布的数据显示，截至17日晚，今年涉枪暴力事件已在美国造成12532人丧生、10112人受伤，今年美国已经发生142起至少造成4人死伤的严重枪击事件。

《纽约时报》刊文说，有研究显示，美国民间枪支数量超过3.9亿，折合下来超过人均一把。此外，美国内部对持枪、控枪等问题上的分裂态度也制约政府出台针对枪支暴力的普遍性措施。

(责编：王禹蘅、崔越)