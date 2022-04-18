【特别关注·俄乌局势学者谈】

俄乌冲突以来，以美国为首的西方国家无所不用其极地对俄罗斯进行打压，实施了一系列极限制裁和毁灭性制裁举措，不仅触及政治、经济、科技等常规领域，而且延伸至民生、体育、文化等“非常规”领域，给许多无关冲突的国家民众的日常生活平添了诸多问题，甚至造成了人道主义灾难。

中国人民大学重阳金融研究院日前发布的《大杀器？美国对俄罗斯制裁评估与启示》研究报告显示，2月22日至4月1日，以美国为首的西方国家对俄罗斯实施的新制裁已达5314项，西方40天对俄制裁是过去40年对伊朗制裁的约1.5倍。国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃近日警示，俄乌冲突和针对俄罗斯的大规模制裁导致全球贸易萎缩，推动食品和能源价格大幅上涨。一贯标榜人权至上的美国拱火俄乌冲突不仅给无辜平民造成了伤亡，而且实施五花八门的制裁也罔顾他国民众的生存权和发展权，再一次在不同舆论场表演了差异化的美式叙事。

美西方“非常规”制裁正步步诱发全球粮食危机

美西方制裁不断推高全球粮价。俄罗斯是全球第一大小麦出口国和主要化肥生产国，制裁使俄粮食和化肥出口面临高度不确定性，小麦、玉米、燕麦等粮食期货价格不断创下新高。由于美国和欧盟实施制裁，总部位于瑞士的地中海航运公司、丹麦的马士基、法国的达飞海运集团这全球三大集装箱航运公司陆续于3月初暂停了进出俄罗斯的货运。美西方对俄罗斯施加金融制裁，一度导致卢布大幅贬值，正在削弱俄国内生产力，提高其农业生产成本。这些因素叠加，导致全球农产品价格不断飙升。美西方的制裁如果进一步影响俄罗斯农产品的出口，那么俄罗斯农民可能会减产，这将进一步推动全球粮价上涨。

民以食为天，粮食是人类生存之本。随着国际粮价的飙涨，消费端已经感受到极大的压力，尤其是在埃及、黎巴嫩、土耳其等依赖俄乌农产品的国家。以正在经受本国历史上最为严重的经济危机的黎巴嫩为例，该国近来物价飙升，受到国际粮价上涨的影响，黎巴嫩经济学家埃利·雅库里接受媒体采访时坦陈，“以前一公斤面粉的价格是1000或2000黎巴嫩镑，以后可能会涨到4万黎巴嫩镑”。许多北非和靠近地中海的亚欧国家过去得益于较低航运费用从俄罗斯进口粮食，现在其民众的生活正不断受到影响。叠加新冠肺炎疫情的冲击，粮价上涨将继续加剧饥饿人口增长，全球的人口营养不良状况更加令人担忧。世界贸易组织总干事恩戈齐奥孔乔·伊维拉在英国《卫报》3月24日的报道中警告，今明两年粮食价格将受到巨大影响，贫穷国家的民众生活将受到最大冲击。欧洲委员会也发布声明说，粮食价格上涨可能使欧洲低收入家庭难以获得粮食供应。可以说，为打压俄罗斯，美西方正在不惜冒着让全世界“挨饿”的危险。

美西方能源“围剿大战”正不断升级全球能源危机

美西方的对俄制裁加剧了当前能源短缺，致使国际能源价格大涨。俄乌冲突爆发后，石油价格一路飙升，给各国带来极大的经济压力。从严重依赖俄罗斯能源的欧洲，到非洲、中东等地区的发展中和低收入国家，普通民众都正在承受油气价格上涨之苦。在这种情况下，美国依然加快对俄罗斯的制裁频率，对俄能源出口进行全面打击。在美国的带动和怂恿下，不少“亲美”国家先后加入制裁行列，对俄罗斯发起能源“围剿大战”。俄罗斯是欧洲最大的天然气、原油和煤炭供应国，在美欧制裁下，俄罗斯油气出口减少，已经影响到欧洲地区的能源供应。随着欧洲天然气价格的持续上涨，加之对天然气断供的担忧，欧洲老百姓担心这个冬天很有可能会挨冻了，德国民众抢购和囤积木柴，为冬季取暖做准备。

美西方制裁俄罗斯，实际受害的不仅有欧洲，还有美国的盟友日本。俄乌冲突以来，日本步步追随美国对俄罗斯制裁：从限制卢甘斯克、顿涅茨克地区与日本进行贸易，到之后的金融制裁以及技术出口限制，再到如今的能源制裁，日本似乎忘记了自己每年都要从国外进口大量煤炭、石油以及天然气等能源，约有10%的液化天然气来自俄罗斯。制裁俄罗斯正在加剧日本国内能源供给的紧张。

美西方对俄罗斯的制裁更让一些无关国家遭受能源危机之苦，完全无辜的平民深受其害。例如，本已深陷经济危机的斯里兰卡又陷入了能源危机中。随着能源价格疯狂上涨，斯里兰卡政府不得不一再延长全国各区域的每天停电时间，现已长至13个小时，增加了将近一倍。斯里兰卡这样无奈的限电让很多工厂和企业都无法正常开工，政府各项税收直线下降，引发了一系列连锁反应：工厂失业率达到了70%，生活必需品供不应求，民众生活无法得到保障。

美西方升级制裁正带来全球人道主义危机

由于美国对俄严厉的制裁措施，美国船级社、英国船级社和挪威船级社都加入制裁俄罗斯的行列，停止了对俄罗斯船舶和公司的船级社服务，俄罗斯船舶登记局被撤销了国际船级社协会的会员资格。据路透社报道，船舶发动机制造商芬兰瓦锡兰已暂停了包括设备技术培训在内的对俄罗斯业务，另一发动机巨头德国MAN也暂停了在俄罗斯的设备培训。包括瑞士再保险公司、安联保险公司、苏黎世保险公司、汉诺威再保险公司和忠利保险公司在内的保险界巨头已经表示，不会承保或续保与俄罗斯有关的业务。三大保险经纪商达信保险、怡安保险和韦莱韬悦也已停止了俄罗斯的相关业务。停止对俄罗斯的船级认证、设备技术的培训和保险的提供，断供俄罗斯船舶海图，将导致设备得不到及时的维修，人货得不到必要的保险，船舶航行安全得不到基本的保障，这些看似简单的停止服务会带来人道主义危机，更会对全球海上安全和海洋环境带来巨大威胁。

美国一向不从公正、客观的角度出发关注人权保障，而是采取双重标准甚至多重标准。在俄乌冲突中，美国将制裁武器化，以制裁为名制造人道主义灾难。美国的人权实践更多地体现在对其他国家进行人权侵犯上，美国对委内瑞拉、伊朗、叙利亚等国家的长期制裁，给这些国家的民众造成了严重的负面影响，制造了人类历史上惨痛的人道主义悲剧。美国布鲁金斯学会最近的一项分析估计，在伊朗新冠肺炎疫情最严重时期，制裁对伊朗的影响持续存在，可能导致多达1.3万人死亡。美国新闻网站《人民世界》刊文点明，疫情暴发之后，美国对古巴的继续封锁导致古巴无法及时获得制造注射器的材料；美国禁止第三国向古巴销售呼吸机，严重影响古巴抢救危重新冠肺炎患者。美国对古巴实施长达60年的经济、商业和金融封锁，在古巴制造了一轮又一轮的社会危机；疫情暴发以来，美国继续对古巴实施禁运和制裁，使古巴经济及社会遭受巨大损失，古巴人民持续承受美国极不人道行为造成的伤害。

美国向来自我标榜为“人权灯塔”，但新冠肺炎疫情暴发以来，美国政府一直漠视民众的生命权与健康权，任由死亡病例不断激增、民众心理健康持续恶化、无家可归者数量节节攀升。近期，为了继续拱火乌克兰战事，美国国会众议院竟然“忍痛”砍掉了156亿美元的防疫经费，转而向乌克兰等国家提供136亿美元的军援。据美联社报道，这笔钱绝大部分被用于美国在东欧的驻军和给相关盟友提供武器。这无疑是对美式民主“人权至上”的最大讽刺。一边对自身人权斑斑劣迹选择无视，一边竟然还充当“人权卫道士”，美式“双标”再次暴露无遗。

美国为了实现自己的霸权利益，一向以牺牲、剥夺别国的生存权和发展权为代价，这次也不例外。美国浇油拱火俄乌冲突，对俄罗斯滥用“非常规”制裁，正殃及诸多国家无辜民众，使他们挨饿、挨冻，生存权和发展权被侵犯，面临一场人道主义灾难。

（作者：陈淑梅，系上海外国语大学国际金融贸易学院教授、博士生导师。本文为国家社科基金项目《新时代中国参与全球贸易体系变革的前瞻性研究》【批准号：20BJL047】的阶段性研究成果。）

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