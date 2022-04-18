人民网北京4月18日电 近日，由中国社科文献出版社发布的太平洋岛国蓝皮书《太平洋岛国发展报告（2021）》指出，新冠肺炎疫情背景下，中国与太平洋岛国关系稳定发展，太平洋岛国与中国在抗击新冠肺炎疫情中相互支持，相互帮助，坚持推进“一带一路”和“蓝色太平洋”的对接。

2020年，太平洋岛国将关注的重心转至发展经济和应对气候变化与海平面上升、抗击新冠肺炎疫情等非传统安全领域。为此，太平洋岛国表现出前所未有的政治共识，加强地区内外防疫和经济合作。太平洋岛国一方面继续推动“蓝色太平洋”发展计划，另一方面坚持实施“北望”方略，加强与亚洲国家的经贸合作。太平洋岛国与中国在抗击新冠肺炎疫情中相互支持，相互帮助，坚持推进“一带一路”和“蓝色太平洋”的对接。

2020年，新冠肺炎疫情给世界各国带来了重大影响。太平洋岛国人民和中国人民守望相助，共战疫情。在中国抗击疫情最艰辛的时期，来自太平洋岛国领导人和民众的关心、支持给了中国人民无限的精神鼓舞。在疫情稳定后，中国也向太平洋岛国提供了医疗技术援助，通过视频会议向太平洋岛国分享抗疫经验。中国政府还设立了“中国-太平洋岛国抗疫合作基金”，向太平洋岛国提供资金和抗疫物资援助。

新冠肺炎疫情背景下，中国同太平洋岛国通过实际外交行动推动了双方合作。2020年1月，基里巴斯总统马茂来访，两国签署了共建“一带一路”谅解备忘录等文件，是中基关系发展的重要里程碑；习近平主席给巴新布图卡学园回信，鼓励师生团结一心、共克难关。2020年1月，受汤加议会邀请，中国全国人大常委会副委员长丁仲礼率全国人大代表团访问汤加。丁仲礼要求中国农业专家组向汤加人民多传授农业技术，让更多的汤加人民从中收益。自2019年9月基里巴斯、所罗门群岛与中国复交和建交后，中国在两国的使馆分别于2020年5月15日和9月21日复馆、开馆。

中国与太平洋岛国通过各种方式加强经贸合作。中国海关公布的数据显示，受疫情的影响，2020年，中国同太平洋岛国的经贸额下降显著，但中国依然通过举办线上会议、线下活动等方式，积极与太平洋岛国加强经济贸易合作。

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