邢雪 周卓斌 李静

“在一年内，我们的制裁就能抹掉俄罗斯过去15年的经济增长”“让俄罗斯成为国际舞台上的弃儿”……俄乌军事冲突爆发后，美国总统拜登的表态让人不寒而栗！对于俄罗斯这样的世界大国，美国都毫不顾忌地进行经济和政治上的“绞杀”，何况其他国家。

四处煽风点火制造动乱、利用经济和金融霸权制裁对手、拉帮结派搞政治孤立——美国对付俄罗斯的手段让我们看到了其利用霸权挑起冲突、破坏国际秩序的各种招数。2003年，电影《哈利·波特与阿兹卡班的囚徒》的导演阿方索·卡隆将美国前总统小布什比作《哈利·波特》中的伏地魔。BBC也曾将美国前总统特朗普比作伏地魔。《哈利·波特》的作者J·K·罗琳认为，美国政府之所为更有过之，曾十分生气地说，不许侮辱伏地魔！然而，当人们透视伏地魔信奉强权、网罗党羽、滥用暴力，为了称霸屡屡想置竞争对手于死地的行径时，似乎都能在美国的做法中找到镜像。

政治操弄，“黑魔法”般恶毒

当美国向俄罗斯发起全面制裁时，人们清晰看到俄乌冲突背后的那个魔影。通过北约东扩，不断挤压俄罗斯安全空间，将莫斯科逼入死角；之后，通过怂恿乌克兰加入北约加剧俄乌矛盾，不断激怒俄罗斯，最终让俄乌两国兵戈相向。美国这一串政治操弄，如同“黑魔法”般恶毒。

“乌克兰人在死亡，而美国人在赚钱，赚很多的钱。这场战争持续的每一天、每一分钟，美国最大的国防制造商都能看到其股价在飙升。”印度新闻频道“共和世界”的主持人戈斯瓦米日前如是评说。

戈斯瓦米看到的可能只是美国在俄乌之间燃起战火的一个原因。而另一个原因，美国总统拜登3月26日曾不小心说漏嘴，那就是“这个人（俄总统普京）不能继续执政”。法国《回声报》日前刊文说，乌克兰危机表明，欧洲“没有能力独自保卫自己”，仍然需要美国的保护伞。这篇文章间接说明了，美国利用此次冲突进一步将“兄弟”聚拢在自己周围，欧盟之前希望实现的战略自主又泡汤了。

华盛顿最盼俄乌冲突旷日持久。它不断给俄乌谈判泼凉水，不停给乌克兰提供军援。目的就是一个，让战火越烧越旺。4月13日，拜登宣布再向乌克兰提供8亿美元军事援助，以帮助基辅加强其对俄罗斯在乌东部预期进攻的防御。自2月24日冲突爆发以来，华盛顿对基辅的援助总额已经超过24亿美元。“这场冲突可能持续到今年年底。”美国国务院发言人普赖斯4月15日这样说。

制裁，这可是美国削弱对手、干涉他国内政的利器。对于“眼中钉”俄罗斯，美国在使用制裁方面可谓拼尽全力。从将部分俄罗斯银行踢出环球银行间金融通信协会（SWIFT）系统，到取消对俄贸易“最惠国待遇；从剥夺俄富豪海外资产，到限售俄罗斯伏特加——美国对俄罗斯的制裁涉及经济、金融、科技等多个领域，可谓天上地下，无所不包。拜登4月6日直言：“因为我们切断了俄罗斯半导体、加密安全等这些他们在21世纪竞争中所需的技术进口（途径），我们将遏制俄罗斯未来数年经济增长的能力。”

群狼战术也是美国打击其他国家时常用的手段。除了自己之外，美国还拉着欧洲国家、澳大利亚、日本等诸多盟友一起对付俄罗斯，试图“让卢布变成纸”，让俄罗斯成为“贱民国家”。

在美国及其盟友的共同“努力”下，俄罗斯已经成为近年来遭遇美国制裁最多的国家。据俄罗斯卫星通讯社报道，有制裁跟踪平台数据显示，从2014年到今年3月7日，俄罗斯共计受到5532项制裁，远超其后的伊朗和叙利亚等国，而其中2778项制裁又是在今年2月22日以来新增加的。

美国政府4月6日发表声明，称对俄制裁已经让600多家私营企业离开俄市场。专家预测，因为西方国家的制裁和俄乌冲突，俄罗斯今年的国内生产总值（GDP）将萎缩15%。有俄罗斯专家警告说，这一比例可能达到30%，俄罗斯人的生活可能下降到上世纪90年代的水平。与此同时，世界银行预测，受俄乌危机影响，乌克兰今年GDP将缩水约45.1%。战争给俄乌双方带来的是灾难，而美国人却渔翁得利。

经济霸凌，最大“不守规矩者”

美国前总统卡特曾直言，美国是历史上最好战的国家。有数据显示，在美国短短240多年的历史中，只有不到20年没有参与战争。其实，美国发动的战争，不只有“热战”，还包括经济战，而制裁则是华盛顿手中的“坚船利炮”。

过去20年间，美国对制裁的依赖几乎到了丧心病狂的地步。美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）制裁名单中的受制裁对象，数量从2000年的912个增长到了2021年10月的9421个，净增长933%。OFAC制裁授权数目也出现了爆炸性增长，从2000年的69个增长到2021年的176个。

伊朗、叙利亚、古巴、委内瑞拉、朝鲜，这些国家都被美国列入制裁名单。华盛顿对这些国家进行惩罚，给出的理由包括所谓“反恐”“反腐”，以及“保护人权”等，其实与美国和这些国家意识形态不同以及攫取地缘政治利益关系密切。

除了主权国家外，各国企业，只要影响了美国的利益，无一不会遭到美国的恶意打击，从中国华为，到参与建设“北溪-2”天然气管道项目的欧洲企业，都被美国列入制裁名单。美国还动辄向其他国家加征关税，不管是中国这样的“竞争对手”，还是加拿大、法国等盟国，都被卷入美国的贸易战。

美国嘴上说着维护“基于规则的国际秩序”，骨子里却从来都蔑视国际规则，只奉行“合则用、不合则弃”的极端利己主义。世界贸易组织（WTO）的报告显示，该组织大约2/3的违规都是美国引起的，华盛顿已经成了WTO裁决的最大“不守规矩者”。

美国的单边制裁给相关国家的经济发展造成严重损失。以古巴为例，菲德尔·卡斯特罗1959年领导推翻亲美独裁政权并建立革命政府后，美国开始对哈瓦那采取敌视政策。为推翻古巴新生革命政权，美国对哈瓦那实施全面经济、金融封锁和贸易禁运。60年来，美国累计给古巴造成近1500亿美元的经济损失。1992年以来，联合国大会每年都通过要求美国结束对古巴经济封锁的有关决议，但是美国对此一直置若罔闻。新冠肺炎疫情暴发后，美国的制裁使得古巴人民无法获得足够的医疗用品和生活物资。古巴今年2月发表声明，谴责美国对古巴实施的封锁是最不人道的经济战争行为，是对古巴人民人权的大规模、公然、系统性侵犯。

美国的对外经济霸凌，已经严重冲击国际经济秩序、威胁世界经济安全。以制裁俄罗斯为例，不仅重创俄罗斯经济，还使全球能源和金融市场出现动荡。现在，全球石油价格飙升引发严重通胀，不少国家企业面临停产、供应链断裂等风险。此外，美国联合盟友冻结俄罗斯央行在这些国家的官方储备资产，给国际货币金融体系和秩序的稳定性造成负面影响。英国《金融时报》称，对俄制裁是对经济全球化最大的打击，不仅吞噬了现实财富，还累及世界经济增长前景。

作乱生事，制造动荡深渊

“计利当计天下利，求名应求万世名。”中国这句名言展示的境界，显然不是美国政府所追求的。华盛顿追逐的是政治私利，不惜违反以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，不断在全球各地发动战争。朝鲜战争、越南战争、伊拉克战争、科索沃战争、阿富汗战争、叙利亚战争……为维护霸权，美国打着“维护正义”“制止侵略”等旗号，参与了二战以来几乎所有大规模战争和武装冲突，给被侵略国造成深重的人道主义灾难，让这些国家和相关地区陷入动荡不安和经济衰退。

2022年2月15日，阿富汗民众在喀布尔抗议美国挪用阿央行资产

为了将自己的政治制度和价值理念强加于其他国家，美国肆意干涉他国内政。除了军事入侵外，挑起所谓“颜色革命”、煽动他国骚乱，也是美国的基本招数，而俄乌冲突则是华盛顿的最新“战绩”。美国学者林赛·奥罗克在所著的《隐蔽政权变化：美国的秘密冷战》一书中表示，从1947年到1989年，美国共实施64次颠覆他国政权的行动。“9·11”事件发生后，美国把“反恐”当作清除异己的工具，强推他国政权更迭。美国《史密森学会杂志》的统计显示，2001年以来，美国以“反恐”为名发动的战争和开展的军事行动覆盖地球上约40%的国家。根据美国布朗大学的研究，这些战争和军事行动夺去80多万人的生命，令3800多万人流离失所，耗费超过8万亿美元。

2003年伊拉克战争爆发后，被炸的伊总统府陷入火海

美国政府还热衷于拉帮结派，以意识形态划线，建立“五眼联盟”“七国集团”“四方安全对话”等小圈子，强迫其他国家选边站队，割裂世界。在此次俄乌冲突中，美国的这一做法尤为明显。

对于不谴责、不制裁俄罗斯的国家，美国选择直接恫吓。当印度不顾美国警告，在联合国对谴责俄罗斯的决议数次投下弃权票后，美国表示倍感失望和不满。4月11日，在美印外长和防长举行“2+2”会谈后，美国国务卿布林肯突然对印度的人权问题提出批评，称美国“密切关注印度一些官员侵犯人权行为的增多”。要知道，一旦美国谈及他国的“人权”，下一步这个国家面临的可能就是制裁了。美国总统国家安全事务副助理达利普·辛格上月在访印期间强调了“加入我们的重要性……那些试图积极逃避制裁或破坏制裁的国家将承担后果”。

对于中国，先是美国总统国家安全事务助理沙利文3月14日警告说，如果中国帮助俄罗斯躲避制裁，必定面对严重后果。4月13日，一向并不多插手外交事务的美国财政部长耶伦威胁说，那些仍与俄保持联系的国家面临被全球经济孤立的风险，中国的对俄立场将威胁到其“融入”全球经济的进程。

长臂管辖，遏制他国发展

“美国人说他们希望国际体系保持稳定，但他们常常是稳定的最大阻碍。他们赞扬国际法和国际制度的优点，随后又毫不犹豫地违反和无视它们。”美国布鲁金斯学会高级研究员卡根在《美国缔造的世界》一书中这样写道。为保住政治和经济霸权，华盛顿长期将国内法凌驾于国际法之上，滥用长臂管辖等非法手段，打击异己和对手。

“长臂管辖”来源于美国民事诉讼概念，即把不属于管辖范围内的案件纳入管辖。这类案件原本只针对跨州审理的案件，但自1977年《反海外腐败法》出台后，美国以该法为借口，将“黑手”伸到海外。无论案件的发生地在哪里，只要涉事企业或者旗下公司与美国有某种联系，比如曾用美元进行交易，或者用美元计价签订合同，甚至只是通过设在美国的电子邮件服务器收发、存储过邮件，美国政府就认为自己拥有司法管辖权。

进入本世纪后，美国伸向国外的“手臂”更是无处不及，管辖目的也从打击商业腐败和恐怖主义，转变为打击具有竞争力的他国企业，涵盖了民事侵权、金融投资、反垄断、出口管制、网络安全等多个领域。例如，美国总统小布什于2001年签署了美国《爱国者法案》，其中部分条款使《反海外腐败法》的力度得到强化。《爱国者法案》的实质在于扩大安全、监视和情报部门的权力。该法律将追踪赃款作为保障国家安全、捍卫全球金融贸易体系的优先事项。涵盖了民事侵权、金融投资、反垄断、出口管制、网络安全等多个领域。

美国还制定《以制裁反击美国敌人法案》，扩大对俄罗斯、朝鲜和伊朗的制裁；启动“赫尔姆斯-伯顿法”第三条，加紧对古巴实施封锁，等等。美国不仅制裁被其视为敌人或竞争对手的国家，还对与这些国家有来往的第三方包括其盟友实施“二级制裁”，“长臂”肆意乱伸、疯狂挥舞。

伊朗街头涂鸦

德国西门子、日本东芝、法国阿尔斯通，这些国际企业，也曾被美国利用长臂管辖设下陷阱。在美国的打击下，这些企业的核心业务受到严重影响，其员工也被华盛顿罗织罪名逮捕。“十几年来，美国在反腐败的伪装下，成功瓦解了欧洲的许多大型跨国公司。”法国阿尔斯通公司前高管弗雷德里克·皮耶鲁齐在《美国陷阱》一书中写道。

大量事实表明，美国疯狂扩大长臂管辖范围，图的就是遏制他国发展，确保美国在各个领域占据绝对优势。在这方面下狠手时，美国是不会考虑谁来自所谓“敌对”国家、谁来自盟友国度的。美国利用长臂管辖赚得盆满钵满。有数据显示，近10年来，美国通过对包括盟友在内的世界其他国家滥用长臂管辖，罚款金额达到3400亿美元。

美式霸权，终将反噬自己

“如果说21世纪初有哪个国家在寻求称霸世界、胁迫他国、藐视规则的话，那就是美国。”《纽约时报》2020年10月的一篇文章写道。诺姆·乔姆斯基等美国知名学者直言，美国已沦为“流氓超级大国”。

历史像是开了一个玩笑。作为二战后国际规则的主要制定者和国际秩序的重要建构者，美国是现存众多国际组织和国际条约的发起者或参与者，但它又恰恰是当今国际秩序的最大破坏者。原因很清楚，华盛顿想当世界的“主宰者”，想在全球推行霸权。近些年，退出、撕毁美国曾经参与达成的那些国际协议和条约，已经成为华盛顿的家常便饭。2017年1月，美国退出《跨太平洋伙伴关系协定》；同年12月，美国宣布退出《全球移民协议》。在之后的几年中，美国先后宣布退出伊核问题全面协议、《中导条约》、《开放天空条约》等等。如果美国认为一些国际组织不能“维护”或者损害了美国的利益，华盛顿轻则退群，重则对这些组织的成员进行制裁。

联合国教科文组织屡屡被美国看不顺眼，美国曾两度退出该组织。在2018年退出时，华盛顿给出的理由是联合国教科文组织内部亟待改革并存在所谓的“反以色列偏见”。不过有专家分析称，美国退出联合国教科文组织，是特朗普政府“美国优先”政策的体现，也和教科文组织多年来不按美国套路出牌，没有帮助美国强推自己的价值观和谋求利益有关。

国际刑事法院触及美国利益时，美国直接对其举起制裁大棒。2020年，当国际刑事法院时任首席检察官本苏达宣布对一些美军是否在阿富汗犯下战争罪进行调查后，美国宣布对本苏达等人进行制裁。对此，国际刑事法院表示，美方有关行径是对《罗马条约》和国际刑事司法制度及法治的空前严重攻击。就连盟友也对美国的霸权行径表示不满。

对于美国破坏国际秩序的行为，世界各国看得也越来越清楚。那些“苦美”久矣的国家，不得不以行动反抗。2021年，委内瑞拉等国发起成立“捍卫《联合国宪章》之友小组”，该组织的宗旨就是反对个别国家在国际关系中动辄使用武力，或实施单边制裁。今年4月15日，美洲玻利瓦尔联盟发表声明，严厉谴责美国通过发布人权报告干涉他国内政。4月9日，遭受美国制裁数十年的伊朗宣布，将24名美国人列入制裁名单，因为他们“支持、组织、实施和加强美国对伊朗人民和政府的单方面强制措施。反对美国霸权的国家将越来越多。

在《哈里·波特》中，伏地魔曾经是“强大的”，但其凶险本质终将暴露出来。伏地魔的傲慢自负和对绝对力量的狂热，导致其最终灭亡，这个结局有其必然的逻辑，并非小说家一厢情愿。同样道理，现实中的美式霸权主义行径和破坏国际秩序行为，结局只能是反噬自己。

(责编：宋心蕊、白宇)