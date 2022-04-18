人民网华盛顿4月17日电 （记者李志伟）当地时间4月16日晚，在美国首都华盛顿的肯尼迪表演艺术中心，巴德东西乐团进行了一场融汇中西音乐的演出，这也是该乐团首次与公众见面。这场演出是美国亚洲协会与肯尼迪表演艺术中心主办的“冰+煤”纪实摄影展全球巡展暨气候主题艺术节的活动之一。

中国驻美国大使馆文化处赵海生公参、肯尼迪表演艺术中心总裁副总裁阿莉西亚·亚当斯、巴德学院副校长马莉娅·杜蒙到场观看演出。

巴德东西乐团艺术总监蔡金冬表示，音乐是世界的一股凝聚之力，巴德东西乐团进行西方和中国乐器之间的音乐对话，“我们现在比以往任何时候需要更多的这种对话”。

据介绍，巴德东西乐团旨在结合东方与西方的乐器配置和音乐传统，集结中国民乐、西方音乐的艺术家们，寻求跨文化的音乐合作新模式。该乐团致力于演奏具有独特乐器编制的改编和原创作品，从而创造一个新的音乐表达领域。乐团中出演的乐器包括笛子、二胡、琵琶、阮、古筝、小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴和各类打击乐器。

巴德美中音乐研习院于2017年创立，隶属巴德学院的音乐学院，旨在促进当代中国音乐的研究、表演和欣赏，以及美中音乐与文化的交流。

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