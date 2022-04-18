叙利亚北部城市阿勒颇，一名男子骑车从被战争损毁的古老市场里经过。2016年年底，叙政府军从反对派手中完全收复阿勒颇。人民网记者 薛丹摄

人民网大马士革4月17日电 （记者薛丹）当地时间4月17日，叙利亚迎来第76个国庆日。在国庆日当天，多地举行了庆祝活动，但11年的战乱和冲突已经让这个国家深陷战争泥潭、残破不堪，和平的曙光短期内仍难以到来。

据叙利亚国家通讯社报道，多位国家元首、政府首脑向叙利亚总统巴沙尔·阿萨德发来了贺电贺函，对叙利亚人民表示最热烈的祝贺和最美好的祝愿，并重申对叙利亚领土完整的支持，表示愿意继续加强与叙利亚在各个领域方面的合作。

叙利亚国庆日为每年的4月17日，也称“撤军日”或“独立日”。叙利亚的第76个国庆日这天也是该国危机爆发以来的第12个国庆日。2011年3月，一场反政府示威活动在叙利亚爆发，在逐渐升级成武装冲突后最终演变成全面内战。如今，整整11年过去了，一个稳定、富足的叙利亚因为战争与冲突陷入泥潭。据联合国数据显示，危机爆发以来至少有35万人失去生命，1200多万人几度流离失所，1400万平民亟需人道主义援助。

上海外国语大学中东研究所博士研究生李雪妍在接受记者采访时表示，叙利亚危机的爆发更深层次的原因则是叙利亚政府执行独立政治路线，令美国为首的西方国家感到不满。西方国家直接或间接支持叙利亚激进反对派力量，助长危机恶化。当前，叙利亚冲突已演变为地缘政治博弈，斗争形势复杂，经济环境的严重恶化使得贫困、粮食及能源短缺、就业问题更加凸显。叙利亚急需一个由联合国推动、以叙利亚为主导、并得到国际社会建设性支持的政治解决方案。当前，面对复杂的国内、国际环境，叙利亚重启复苏之路仍异常困难。

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