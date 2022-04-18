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新闻背景：今年以来美国发生的主要枪击事件

2022年04月18日08:29 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月17日电 新闻背景：今年以来美国发生的主要枪击事件

　　美国匹兹堡市一出租建筑内17日凌晨发生枪击事件，造成2人死亡、多人受伤。

　　美国枪支泛滥，枪击事件频发。美国“枪支暴力档案”网站截至16日晚的统计数据显示，涉枪事件今年已在美国造成12395人死亡，另有9927人受伤。

　　4月16日，南卡罗来纳州首府哥伦比亚市一商场发生枪击事件，造成12人受伤，其中2人伤势严重。受伤者年龄在15岁至72岁之间。警方说，这不是一起随机袭击。

　　4月12日，纽约市布鲁克林区一地铁站发生枪击事件，造成20多人受伤。警方说，嫌疑人先扔出两枚烟雾弹，然后用手枪对地铁乘客射击，打伤10人。另有十余人因吸入烟雾、跌倒等原因受伤。

　　4月10日，艾奥瓦州锡达拉皮兹市一家夜店传出枪声，警察抵达现场后发现2人死亡、10人受伤。同日，伊利诺伊州埃尔金市一场聚会上发生枪击事件，造成6人受伤，其中一人不治身亡。印第安纳州印第安纳波利斯市当天也发生聚会枪击事件，造成一人死亡、5人受伤。

　　4月8日，纽约市布朗克斯区街头发生枪击事件，2名男子在一个十字路口隔街争吵，其中一人掏出枪向对方连续射击，3名路过的中学生遭流弹击中，其中一人死亡，另外2人受伤。

　　4月3日，加利福尼亚州首府萨克拉门托市发生枪击案，警方确认共造成6人死亡、12人受伤。

　　3月19日，阿肯色州东南部杜马市一场正在举行的汽车展外发生枪击事件，造成至少一人死亡，另有至少27人受伤。弗吉尼亚州诺福克市同一天也发生枪击事件，造成2死3伤。

　　3月7日，艾奥瓦州首府得梅因市发生校园枪击事件，造成一名未成年人死亡、两人伤势严重。

　　2月26日，内华达州拉斯维加斯市一家水烟馆发生枪击事件，14人中弹，其中一名男子死亡。

　　2月19日，俄勒冈州波特兰市诺曼代尔公园发生枪击事件，造成一人死亡、5人受伤。

　　1月14日，俄勒冈州尤金市一个音乐会场馆外停车场发生枪击事件，造成6人受伤。

(责编：王禹蘅、崔越)

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