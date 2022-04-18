新华社华盛顿4月17日电 综述：一系列严重枪击案惊扰美国民众

新华社记者孙丁

不到24个小时的时间里，美国发生多起严重枪击事件，造成多人死伤，美国民众的又一个周末被蒙上血色阴影。

17日凌晨，美国宾夕法尼亚州匹兹堡市警方收到枪击事件警报，警员刚抵达现场就听到枪声并看到一些年轻人惊慌失措地逃离现场。警方在事发现场发现一些受枪伤的人，这些人随后被送往医院，另有一些伤者自行前往医院接受救治。在这起枪击事件中，总共11人受枪伤，2名未成年人因伤势过重不治身亡。

初步调查显示，枪击事件发生在匹兹堡市北部一出租建筑内，当时正在举行一场大型聚会，约200人参加，其中许多人是未成年人。有人向出租建筑内射击了约50发子弹，一些人为逃命从窗户跳出，造成骨折或软组织挫伤等。

16日下午，美国南卡罗来纳州首府哥伦比亚市一商场也发生枪击事件，造成14人受伤。据哥伦比亚市警方最新通报，伤者年龄在15岁至73岁之间，其中9人受枪伤，其余5人在逃离现场时受伤。

此外，纽约州锡拉丘兹市一商业区16日凌晨发生枪击事件，造成1人死亡、4人受伤，枪手目前在逃。

上周末，美国艾奥瓦、伊利诺伊、印第安纳、佐治亚、田纳西、得克萨斯等州各自通报了一起至少造成3人死伤的枪击事件。4月12日，纽约市布鲁克林区一地铁站也发生枪击事件，造成20多人受伤，犯罪嫌疑人已被抓获。

美国“枪支暴力档案”网站公布的截至17日上午的统计数据显示，涉枪暴力事件今年已在美国造成12502人丧生并导致10024人受伤。今年美国发生的造成至少4人死亡的严重枪击事件已有138起。

美国纽约州立大学奥斯威戈分校犯罪学副教授贾克琳·席尔德克劳特认为，严重枪击事件以及每天被枪支伤害的人都在提醒人们，涉枪暴力事件在美国已成为一场公共危机，不仅对目击者造成创伤，还将影响美国民众对城市安全的信任度。

其他一些美国学者认为，没有单一原因能够解释美国涉枪暴力事件加剧的现象，新冠疫情对经济和社会造成的冲击以及美国枪支保有量上升或是重要因素。

当地舆论认为，政治因素令美国的枪支暴力问题更加难解。民主和共和两党长期在控枪问题上对立，导致相关法案难以通过。拥有超过500万会员的美国全国步枪协会为了维护自身利益，不断通过游说关键政客等方式，阻碍控枪问题的相关立法。

(责编：王禹蘅、崔越)