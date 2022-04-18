土耳其通杰利省芒祖尔谷国家公园。

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泰国北碧府爱侣湾国家公园内的七阶瀑布。

本报记者 孙广勇摄

苏丹首都喀土穆东南部丁德尔国家公园。

吉尔吉斯斯坦阿拉阿查国家公园秋景。

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设立“荒野区域”养护生态原貌、健全法律法规加强管理、限制游客数量促进可持续发展……国家公园已成为当今世界自然保护的重要形式。一些国家在国家公园建设中坚持以自然生态保护为前提，因地制宜采取保护措施，平衡处理保护与利用的关系，为子孙后代长远发展留下宝贵财富。

德 国

减少干扰，让自然真正自然

本报记者 张慧中

枝繁叶茂的参天巨树，覆盖着暗绿色苔藓的花岗岩石，分布在密林中的沼泽、溪流和湖泊……来到德国东南部巴伐利亚森林国家公园，人们震撼于当地原始自然风貌。漫步于公园内逾300公里的小径，游客可以穿过原始森林、翻越山丘河谷，运气好的话，在保障安全前提下，还有机会在一些特定区域看到熊、猞猁等野生动物。

巴伐利亚森林国家公园建于1970年，面积约240平方公里，是德国第一座国家公园。数百年前，人们开始在这一带森林北部定居。19世纪中期，山谷中的森林开始遭到系统性砍伐，导致树木种类迅速单一化，几乎成为统一的云杉林。国家公园建成后，当地停止了对自然环境的干预。如今，公园内有大约700种植物，除了白木冷杉、山毛榉等树种外，还包括波西米亚龙胆、雪铃花等珍稀物种。

德国全境共设立了16座国家公园，总面积超过1万平方公里。其中陆地部分面积约为2146平方公里。根据德国《联邦自然保护法》的规定，国家公园需要“完全没有或仅在有限程度上受到人类干预”。该法规强调应尽可能确保国家公园在自然发展过程中不受干扰，只有在“保护目的允许情况下”，国家公园才能“服务于科学环境观察、自然历史教育以及公众体验自然之目的”。

“让自然真正自然”，是德国国家公园建设和管理的一项指导原则。在这一原则下，每个国家公园都设立了“荒野区域”，即没有任何人为干扰的区域，并努力让“荒野区域”占到公园整体面积的至少75%。例如德国南部的贝希特斯加登国家公园，专门为保护阿尔卑斯山区自然景观而设立。高山、山谷与湖泊等丰富的地理形态和自然景致都在这一国家公园内得到展现。公园内居住着德国最大的羱羊种群，在高海拔地区，还能看到马鹿、羚羊，以及可爱的土拨鼠。

2007年，德国通过生物多样性国家战略，提出未来全境陆地面积的2%都应成为“荒野区域”的发展目标。

为了评估国家公园建设情况，德国定期开展质量评估。2005年至2008年，欧洲自然与国家联盟德国分支牵头为德国国家公园制定质量标准。2009年至2012年，该组织首次以问卷调查、公园自我评估、实地调研等相结合的方式，对德国全部国家公园进行质量评估。近年来，该组织再次开展评估，以确认前一次评估建议是否落实，以及国家公园管理是否优化。最终的评估报告都公开发布到网络上，供公众查阅监督。这一方式对国家公园的运营管理及可持续发展均形成了有效促进。

德国还建成了“志愿者在公园”服务机制。该机制旨在建立覆盖全德国的国家公园志愿者网络，为居民创造更多参与社会活动并改善周边环境的机会。该机制尤其重视扩展与学校的合作，让在校学生加入到志愿者队伍中来。例如，图林根州的海尼希国家公园就曾与附近的11所中小学开展合作项目。学生们作为志愿者来到公园，学习森林、草地、湖泊等生态环境知识并开展研究，包括记录水位、绘制森林结构图等，最终撰写研究报告。孩子们通过志愿者项目，对复杂的自然生态系统有了更加深入的了解，并增强了保护自然的责任意识。

新西兰

细节着手，多措并举加强生态保护

本报记者 陈效卫

南太平洋岛国新西兰早在1887年就设立了第一个国家公园——汤加里罗国家公园。翡翠般的湖泊、古老的火山岩、蒸腾的火山口、五彩缤纷的硅石台地、奇特的高山园林……在这里，大自然的鬼斧神工令人叹为观止。目前，新西兰拥有14座国家公园，国土总面积的30%被列为生态保护区，生态保护成效显著。

为实现对国家公园的有效保护，新西兰把健全相关法律放在首位。新西兰颁布综合性法律《保护法》，对涉及环境保护的相关法律法规进行全面整合。近年来，新西兰又在众多地方部门法律法规基础上制定《资源管理法》，形成了完善的法律保护体系，进一步明确保护与利用相结合、先保护环境后发展经济的原则。

针对之前多个政府部门在环境保护上职责重叠、划分不明的情况，新西兰于1987年成立了保护部。保护部对新西兰丰富的自然生态资源实施了有效的规划和保护，其中包括14个国家公园、32个海洋保护区和70个保护公园等。

新西兰国家公园在规划、保护和委托经营等环节，均引入当地社区居民参与，让他们在监督和管理决策方面发挥重要作用。这样的做法体现了对当地社区民众的尊重，有利于促进民众积极融入国家公园建设，形成共同保护自然生态的互动机制。

在具体管理方面，新西兰国家公园注重从细节着手。所有公园都严禁投喂动物，以减少动物生病的风险；公众看到海豹和海狮等动物时，必须保持至少20米距离，以避免让动物受到惊吓；在通往核心景区的“生态徒步小道”起点，游客必须用公园提供的消毒剂和清洁刷清洁鞋子，且旅游期间不能偏离小道，以免传播病菌。新西兰野生动物管理协会生态学家斯皮迪表示，这些细节看起来似乎多此一举，但对于保护动植物、降低对生态环境的损害至关重要。

新西兰国家公园拥有丰富的原生态自然景观，在保护中促进了人与自然和谐相处，极大减缓了物种濒危和灭绝速度，也以自身原生态的自然风光吸引全球的游客慕名前来。

泰 国

休养生息，让自然环境得到修复

本报记者 孙广勇

泰国考艾国家公园正门入口处，“国家公园行为准则”的展板上写着保护动植物、禁止投喂野生动物、禁止大声喧哗等诸多条款，提醒游览者遵守。

考艾国家公园设立于1962年，占地2168平方公里，是泰国设立的第一个国家公园，2005年被列入联合国教科文组织世界遗产名录。公园内不仅广泛分布着森林、草原、瀑布等，也生活着种类繁多的动物，“小心野象”“小心动物穿行”等标识比比皆是。

泰国国家公园发展主要经历了4个阶段。第一阶段为设立阶段，泰国政府从1962年起对全国的自然资源进行调查统计，设立了36个主要开展林业和农业保育的国家公园。第二个是开发的阶段，在政府各部门协作下，逐步开放小规模旅游，与此同时加强对自然保护的宣传。第三阶段为与旅游发展相对接的阶段，国家公园为促进泰国旅游业发展提供了重要资源。当前，政府提出了“泰国4.0”发展战略，国家公园发展更加强调智能化管理，在有效保护自然资源的同时，兼顾提升旅游品质。

目前，泰国共有155个国家公园，其中陆地国家公园129个，海洋国家公园26个。长期以来，旅游业的发展在一定程度上影响了国家公园的自然环境保护。如何平衡生态保护和旅游开发的关系，成为泰国国家公园发展面临的一大难题。

为此，泰国实施了“休养生息”措施。例如，泰国达差岛等一些著名海岛一度因为游人过多，自然环境不堪重负。为了恢复海岛生态，泰国政府选择定期封闭达差岛海滩区域及绕岛珊瑚礁一带。不只是达差岛，定期关闭部分国家公园是泰国旅游管理的常用办法。每年5月至10月季风雨季到来时，几乎所有的海洋国家公园都会对外关闭一段时间。泰国国家公园和野生动植物保护厅厅长叻差达表示：“定期关闭国家公园，让自然环境得到修复，是我们为后代留下珍贵自然资源的重要途径。”

针对生态环境破坏等问题，泰国政府近年来严格限制进入国家公园的参观人数，确保游客不超过公园的承载能力。2018年，泰国国家公园和野生动植物保护厅开发了电子售票软件和手机应用，实时统计各国家公园的游客数量，并及时做出应对措施。

一群野生大象排着队慢慢穿过考艾国家公园的道路；上百只黑鳍礁鲨在泰国南部玛雅湾清澈的海水中自由游动；一群棱皮龟抵达攀牙和普吉岛海滩产卵……得益于定期封闭和大力保护，泰国很多国家公园生态环境不断恢复改善，不少野生动物又回归“怡然自得”的状态。

据悉，泰国自然资源和环境部未来计划实施新的管理规则，每年将关闭所有国家公园至少两个月，以便大自然休养生息。叻差达说，泰国国家公园发展有3项宗旨，即保护野生动植物、提供旅游休闲场所和提供自然资源保护教育基地，“未来泰国将使用先进技术完善动植物资源管理，更好保护和利用自然资源”。

泰国自然资源和环境部部长瓦拉乌认为，设立国家公园的最终目标是实现长远可持续发展，促进人与自然和谐相处。

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2022年04月18日 17 版）

(责编：袁勃、牛镛)