本报记者 刘玲玲

4月16日，又有一家“反食品浪费”商店在法国巴黎第十一区开业。这是在巴黎开设的第六家、全法第二十四家“反食品浪费”商店。在这家160平方米的商店里，新鲜蔬果、肉鱼蛋奶、调味品、啤酒、葡萄酒等商品琳琅满目。消费者能够在这里以较低价格买到临期、退货或包装破损的食品，以及形状不佳的蔬果等食物。

“反食品浪费”商店创始人夏尔·洛特曼表示，商店希望通过“回收来自传统分销渠道的产品”来减少食物浪费。“我们与近300家供应商合作，包括大型超市、批发市场、菜市场等。我们从他们那里购买不符合大型零售商标准的商品，例如包装有缺陷、尺寸不佳或临期商品，以低于常规的价格在商店中售卖。”整体而言，这类商店食品价格平均要比普通超市便宜20%至30%。预计新开张的这家商店每月能避免30吨至40吨食品的浪费。

根据法国生态转型和团结部的数据，法国每年浪费的食物商业价值估计为160亿欧元，其中有高达10%的产品会被法国超市分销网络淘汰。2016年2月，法国推出《反食品浪费法》，成为全球首个专门制定法律来制止食物浪费的国家。2018年，巴黎成立首家“反食品浪费”商店。

除“反食品浪费”实体商店外，法国民众也可通过网络平台买到相关商品。特定网站会在生产商或分销商的委托下售卖包装破损及临期的未售出商品，价格最多能便宜一半，而且下单超过30欧元还能获得赠品。

法国《快报》的文章指出，“反食品浪费”商店的销售模式不仅符合法国相关法规对生产商和分销商的要求，还为消费者提供了更加实惠的选择。法国《巴黎人报》刊文表示，越来越多法国民众开始在“反食品浪费”的实体商店、网络平台、应用程序上消费，节约生活成本的同时，为减少食物浪费、发展循环经济贡献了力量。

（本报巴黎4月17日电）

《 人民日报 》（ 2022年04月18日 16 版）

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